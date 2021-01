Óriási gazdasági növekedést hozhat a vakcina

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év első napján összeállítja a következő tizenkét hónapra szóló átfogó világgazdasági prognózisát. A pénteken ismertetett várakozásuk szerint az oltások alkalmazásának széleskörűvé válásával a világ nagy része az idén "elindul a normalitás felé", és ennek nyomán életre kelhet a koronavírus-járvány miatt tavaly elfojtott fogyasztás. A ház szerint ez áremelkedést és sok területen - mindenekelőtt a szolgáltatási szektorokban - akár hiányt is okozhat, mivel a kínálat nem feltétlenül tud majd lépést tartani a hirtelen megugró kereslettel.

Joe Biden megkapja a koronavírus elleni oltást. (Forrás: a Bloomberg Politics YouTube-videója) Joe Biden megkapja a koronavírus elleni oltást. (Forrás: a Bloomberg Politics YouTube-videója)

A CEBR várakozása szerint különösen igaznak bizonyulhat mindez a turizmus területén, mivel nagyon sokan, akik a korlátozások miatt tavaly nem vakációzhattak, és még az idei év elején sem mehetnek például sítúrákra, alig várják, hogy utazhassanak vagy meglátogathassák szeretteiket.

Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a legjobb üdülőhelyek, repülőjáratok és szállodák teljesen betelnek az év második felére. Ez is áremelkedésekkel járhat, részben azért, mert a költséges elővigyázatossági, távolságtartási intézkedésekre várhatóan még szükség lesz, másrészt azonban azért is, mert a példátlan kereslet közepette a turisztikai vállalkozások igyekeznek majd behozni az előző másfél évben elszenvedett veszteségeiket - áll a CEBR előrejelzésében.

A ház hangsúlyozza, hogy a turizmus a globális hazai össztermék (GDP) 10 százalékát állítja elő, így az ágazat kilábalása lendületet ad majd a világgazdaság egészének. Ebben a környezetben a CEBR londoni elemzői azzal számolnak, hogy a világgazdasági szintű GDP-érték - amely számításaik szerint tavaly 4,4 százalékkal zuhant - az idén 5,3 százalékkal növekszik. A cég kiemeli, hogy legutóbb 45 évvel ezelőtt, 1976-ban volt ugyanilyen ütemű éves növekedés a világgazdaságban.