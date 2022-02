Oroszország bombázza Kijevet

A CNN helyszínen lévő tudósítói arról számoltak be, hogy két nagy robbanást lehetett hallani kijevi belvárosában, míg egy harmadikat a távolban – hasonlóról számolt be a Guardian helyszínen lévő tudósítója is, valamint több ukrán újságíró is.

Anton Herascsenko ukrán miniszteri tanácsadó és belügyminiszter-helyettes megerősítette, hogy ismételten támadják Kijevet, feltehetően ballisztikus vagy cirkálórakétákkal – írja a NEXTA.

Kapcsolódó tartalom Orosz-ukrán háború Oroszország megtámadta Ukrajnát - különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donyec-medencében, február 24-én. Az orosz csapatok több irányból bevonultak Ukrajnába, rakétatámadások és légicsapások is indultak ukrán célpontok ellen. A nyugati világ súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen. Folyamatosan frissülő hírfolyamunkat itt olvashatja!

Mindeközben Olekszij Goncsarenko, az ukrán Verhovna Rada képviselője arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg lelőtt egy ellenséges repülőgépet Kijev közelében, míg egy a közösségi médiában keringő videón az látszik, hogy az ukrán légvédelem elpusztított egy rakétát Kijev felett.