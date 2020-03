Összművészeti jubileum - 40 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál

A megszokottan sokszínű programportfólió jellemzi idén is a Budapesti Tavaszi Fesztivált. A kínálatban hagyományosan túlsúlyban vannak a klasszikus műfajok, az idei fesztiválon pedig Liszt Ferenc zeneszerző zsenije és Beethoven művészete került kiemelten a középpontba. A fókusztémákkal minden évben több produkció is foglalkozik, most Beethoven dallamai is számos helyen felcsendülnek, így például Kállai Ernő és Balázs János a zeneszerző szonátáit játssza majd a Vigadóban, míg az Accord Quartet a vonósnégyeseiből szemezget. A Sárik Péter Trió ebből az alkalomból a német mester munkáit a modern jazz és popzene stílusjegyeivel feldolgozó lemezét veszi elő, de Beethoven darabokat hallhatunk majd a dél-koreai származású zongorafenomén, Ji előadásában is a Zeneakadémián.

Accord Quartet Accord Quartet

A másik központi alak, Liszt Ferenc nevéhez egy lélegzetelállító újdonság tartozik majd a fesztivál elején: április 3. és 4. között Liszt-maratont tartanak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ennek keretén belül két napon át számos zenész tolmácsolásában szólalnak meg az egyik legnagyobb magyar zeneszerző darabjai, kezdve a Kiss Péterrel induló nyitókoncertektől a Ránki Fülöp által jegyzett utolsó zárókoncertig, aminek programjában igazi Liszt-csemegék kaptak helyet. A kettő közé pedig ún. babzsákkoncert blokkok kerültek, fiatal és tapasztalt zenészek játékával egyaránt megtöltve. A mester igazi rajongói akár napijegyet is válthatnak az eseménysorozatra, de a maraton programblokkjai külön-külön is látogathatók.

FREAK FUSION CABARET, Restlesslegs FREAK FUSION CABARET, Restlesslegs

Természetesen a fesztivál nem csak a komolyabb műfajok iránt érdeklődők számára kínál izgalmas lehetőségeket. A Trafóban például a világhírű Lloyd Newson koreográfus Enter Achilles c. munkája a brit kocsmakultúrát jeleníti meg a színpadon, annak minden tesztoszterondús vetületével együtt. Míg a Ballet Rambert & Sadler's Wells táncosai a fizikai színház legjavát mutatják be megkapóan humoros formában, a magyar Freak Fusion köteleken egyensúlyozva feszíti pattanásig a nézők idegeit. Restlesslegs című ősbemutatójuk a "nyugtalan láb" szindrómát veszi alapul, aminek allegóriája az újcirkusz számos eszközén át teljesedik ki április 16-án.

TANK AND THE BANGAS, Gus Bennett Jr. TANK AND THE BANGAS, Gus Bennett Jr.

A könnyűzene rajongói is bőséggel választhatnak a különleges opciókból. Az A38 színpadára autentikus, New Orleansi életérzést hoz magával a Tank and the Bangas. Az NPR 2017-es Tiny Desk koncertjével elhíresült csapat zenéjében szervesen keveredik a tüzes soul és a lágy jazz, amiket ezeken felül groove, R&B, hip-hop és több más stílus jellegzetességei is fűszereznek. A karizmatikus Tarriona "Tank" Ball formációjához április 8-án a magyar Nunki Bay Starship tart feltüzelő előzenélést. Szintén az A38 Hajó koncerttermében látható a magyar Belau együttes lemezbemutató koncertje. A Fonogram-díjas formáció zenéjében az elvágyódó, örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. Colourwave című új albumuk is ezt közvetíti, megtöltve olyan pozitív és dinamikus energiákkal, amitől a közönség garantáltan nem marad majd egy helyben.