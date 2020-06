Palkovics: ha kell, meghosszabbítják a munkahelyvédelmi bértámogatást

Az Európai Uniótól épp a napokban érkezett meg az engedély arra, hogy 800 ezer euró fölötti támogatásokat is adhasson a kormány a nagyberuházásokhoz. Így a jövőben már 5 milliárd forint állami támogatás is elérhető lesz, amennyiben a beruházás értéke eléri a 10 milliárd forintot – az ezzel kapcsolatos kiírások néhány héten belül megjelennek.

A magyar, high-tech és zöld vállalatok támogatására (amely mikrovállalatok és kkv-k számára érhető el) szánt 50 milliárdos keretet gyorsan “túligényelték” a cégek, ezért 100 milliárd forintra emelték a keretösszeget. A vállalat struktúraváltását célzó támogatásokra összesen 5436 pályázat érkezett be eddig, 193 milliárd forint volumenű beruházáshoz összesen 128 milliárd forint támogatást igényeltek a cégek. Az átlagos támogatási intenzitás 66 százalékos.

Emellett a munkahelyek létrehozására hirdetett pályázatnak köszönhetően több mint 73 ezer új munkahely születhet rövid távon, ebből nagyjából 20 ezer már meg is valósult.

