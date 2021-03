PCR- helyett éjféltől már antigén gyorsteszt vagy oltási bizonyítvány is elég lesz a Horvátországba való belépéshez

Szerda éjféltől antigén gyorsteszttel és - függetlenül a vakcina származási országától - oltási bizonyítvánnyal is be lehet majd utazni Horvátországba - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület szerdai sajtótájékoztatóján.

Eddig - néhány kivétellel - 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehetett csak átlépni a határt. Április 1-jétől azonban a kormány könnyít a beutazási feltételeken.

Az Európai Unióban (EU) jóváhagyott antigén gyorsteszteket is elfogadják, a karanténkötelezettség pedig kiváltható lesz 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető átesett a fertőzésen. Bozinovic elmondta: a határátlépéshez két oltás szükséges, függetlenül attól, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinákról van-e szó vagy orosz, illetve kínai vakcináról.

Dugó a letenyei határátkelőnél tavaly július 11-én. (Fotó: MTI/Varga György) Dugó a letenyei határátkelőnél tavaly július 11-én. (Fotó: MTI/Varga György)

A testület meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat is április 15-ig. Országos szinten két területen szigorított: ismét bezárják az edzőtermeket és a játszóházakat, a sportolás zárt térben csak az élvonalbeli sportolók számára lesz engedélyezett. Megyei szinten azonban több helyen is szigorítottak az intézkedéseken, a fővárosban Zágrábban például kötelező lesz a maszkviselés nyílt térben, a kávézók és éttermek teraszain is. A tárcavezető szerint megyénként változó a járványhelyzet, ezért sokkal hatékonyabb, ha a vírus terjedését ott korlátozzák, ahol arra a leginkább szükség van.

Horvátországban az elmúlt napon 2623 új fertőzöttet azonosítottak, utoljára decemberben volt ilyen magas a napi új esetek száma. A járvány kezdete óta számuk elérte a 271 632-őt. Az elmúlt 24 órában 19-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5947-re emelkedett. Kórházban 1337 beteget ápolnak, közülük 144-en vannak lélegeztetőgépen.

Szlovéniában szerdára 1558-cal, az előző nap közel kétszeresével több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban hét beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4047-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 500-an vannak kórházban, 112-en intenzív osztályon.

Szlovénia hétfőtől szigorított határátlépési feltételein, április 1-jétől 11-ig pedig teljes zárlatot is elrendelt az országban. A beutazáshoz a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban kell elvégezni. A PCR-teszt ott is kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. Szlovénia csak az EU-ban engedélyezett vakcinákról szóló igazolást fogadja el. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának második dózisától számítva hét napnak, a Modernáénak 14 napnak, míg az AstraZeneca vakcinája első dózisától számítva 21 napnak kell eltelnie, hogy elfogadják a bizonyítványt.