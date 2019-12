Pécsi gimnazisták nyerték az idei PénzSztár versenyt

Nem először fordul elő a PénzSztár történetében, hogy egy korábbi döntős csapat elhatározza, hogy a következő évben ismét végigverekedi magát a verseny hat fordulóján, s megszerzi a győzelmet. A tavalyi évhez hasonlóan, az idén ismét egy olyan csapat nyert, aki egy évvel korábban már szerepelt a fináléban. Míg a tavalyi nyertes csapat 2017-ben még a 3. helyen végzett, addig az idei győztes 2018-ban a 4. helyen zárta a versenyt.

1048 csapat, több mint 4000 hazai és határon túli magyar diák nevezett az október eleje óta zajló versenyre, melynek legfontosabb célja a középiskolás fiatalok pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismereteinek felmérése és bővítése, valamint olyan kompetenciák (pl. csapatmunka, kritikus szövegértés, érvelés, prezentációs készség) fejlesztése, melyek szintén nélkülözhetetlenek a 21. században.

Az ötcsapatos döntőben is változatos feladatokat kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Egy újonnan induló befektetési alap portfólióját kellett összeállítaniuk, és egy kördiagram segítségével bemutatniuk, megindokolva annak eszközosztályok szerinti megoszlását. Ki kellett fejteniük, hogy különböző pénzügyi, gazdaságpolitikai események milyen okokból következtek be. Az Európai Bizottság megadott tagjaival kellett képzelt televíziós interjúkat készíteniük, melyekből ki kellett derülnie, hogy a szóban forgó biztosoknak milyen kulcsfeladataik lesznek hivatali idejük öt évében. Idén sem hiányzott a döntőből a szópárbaj, melynek keretében a csapatoknak egymással szemben kellett megvédeniük ellentétes álláspontjaikat, de volt számítás, definíció, becslés és egy pénztörténeti feladat is. A csapatok játékos formában „kockára tették tudásukat”, amikor színes kockák közül húztak, majd a kihúzott kockával dobtak, és az így meghatározott témájú és sorszámú villámkérdésekre adtak választ.

A Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében lebonyolított döntő végeredménye: 1. ZsANK – Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 2. A Ravasz, az Agy és a 2 Csavaros eszű – Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium 3. Team Wilson – Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 4. GiMilliomosok – Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 5. Az igazi Crash Cash – Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium

A győztes és ezzel a 2019. évi PénzSztár címet kiérdemelt csapat tagjai elnyerték a verseny fődíjait, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egy-egy okostelefont, de a finálé többi résztvevője is értékes ajándékokkal és tudásalapú szakmai díjakkal gazdagodott.

„Ismét egy sikeres évadon vagyunk túl, amely immár a hetedik volt a PénzSztár 2013 óta íródó történetében. A jelentkezők száma és az egyes fordulók színvonala alapján elmondható, hogy a verseny az évek során a középiskolások pénzügyi, gazdasági, vállalkozási edukációjának szerves részévé vált, létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. S ahogy az idei évnek, úgy a 2020-as esztendőnek is azzal az igénnyel vágunk neki, hogy a magunk részéről a lehető leghatékonyabban segítsük a diákok felkészülését a nagybetűs életre” – mondta Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője.

„A Budapest Bank célja, hogy segítse a lakosság helyes, átgondolt pénzügyi döntéshozatalát, és hozzájáruljon a pénzügyi tudatosság fejlődéséhez. A PénzSztár vetélkedő támogatása lehetőséget teremt számunkra ahhoz, hogy a jövő generáció pénzügyi kultúrájának fejlesztését is segítsük. Továbbá abban is bízunk, hogy a versenyen keresztül a középiskolások bennünket is jobban megismernek, és évek múlva akár kollégaként is köszönthetjük őket” – nyilatkozta a döntő után a főtámogató Budapest Bank vállalati üzletágának vezetője, Toldi Balázs.

„Közvéleménykutatások szerint a 18 és 35 év közötti fiatalok elsöprő többsége szívesen indítana vállalkozást, de álmaik megvalósításának gátat szab bizonytalanságuk, hogy nincs megfelelő tudás a birtokukban. Az utóbbi időben több kormányzati és társadalmi kezdeményezés is született azért, hogy csökkenjen ez a tudásbeli deficit. A PénzSztár verseny már jó ideje ugyanezt a célt szolgálja. Az itt szerzett tapasztalatokat is felhasználtuk, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kidolgoztunk egy stratégiát arra, hogy az adózási ismeretek minél előbb beépüljenek a fiatalok tudatába, hogy felnőttként magabiztosan kezeljék adóügyeiket. Ezt jelenti az adótudatosság, ami több lehetőséget ad a fiatalok kezébe, hiszen könnyebbé teszi eligazodásukat a gazdasági életben” – mutatott rá a kiemelt szakmai partner Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi szakfőigazgatója, Sinkáné dr. Csendes Ágnes.