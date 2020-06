Pénteki pénzszórás: 115 milliárdot tologattak át a költségvetésben

A péntek este megjelent kormányhatározattal ismét jelentős forrásokat csoportosított át a kormány. A legtöbb pénzt ezúttal is a gazdaság védelmét és talpra állítására létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból vették el.

A központi tartalékból elvont 1 milliárd forinttal a határon túli magyarok programjait támogatja a kormány, ezen belül is a nemzetpolitikai tevékenységeket.

A Gazdaságvédelmi Alapból átcsoportosított pénzek ezúttal is számos cél között oszlanak meg:

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározattal most 115 milliárd forintot mozgatott meg a kormány, melyből

