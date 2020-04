Péntektől megint jóval olcsóbban tankolhatunk

A portál szerint vélhetően annyira magasak a készletek a hazai piacon - a jelentősebb keresletcsökkenés miatt -, hogy ennek hatása mostanra gyűrűzött be a kiskereskedelmi árakra. Az üzemanyagár-csökkentés érvényesítésének ideje a kutakon a tapasztalatok szerint eltérő lehet, és sok helyen lépcsőzetesen lép majd életbe.

Jelentősen csökken péntektől a benzin és a gázolaj ára is - írja a holtankoljak.hu. Május elsején a benzin átlagára bruttó 5 forinttal lesz kevesebb, 278 forint, míg a gázolajból bruttó 8 forinttal olcsóbban, átlagban 308 forintért tankolhatunk a hazai kutakon. Utoljára 2008 végén került ennél kevesebbe az üzemanyag.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!