Pintér Sándor és Orbán Viktor eligazította az orvosokat - elmondta, mire készül az egészségügyben

Pintér Sándor zártkörű eligazítást tartott az egészségügyi középvezetőknek szerdán - írja a Népszava. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett miniszteri tájékoztatón csaknem félezren hallgathatták meg az egyes területek államtitkárainak bemutatkozását, valamint Pintér Sándor belügyminisztert. A fórumon részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, akit Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter is elkísért.

Pintér Sándor belügyminiszter átveszi kinevezési okmányát Novák Katalin köztársasági elnöktől, mellette Orbán Viktor miniszterelnök a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Az új megbízatással az egészségügyet is megkapta a belügyminiszter. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Pintér Sándor belügyminiszter átveszi kinevezési okmányát Novák Katalin köztársasági elnöktől, mellette Orbán Viktor miniszterelnök a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Az új megbízatással az egészségügyet is megkapta a belügyminiszter. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A lap azt írja: az elhangzottak alapján gazdaságélénkítésre, honvédelemre még csak-csak lehet némi forrás, ám a humánszférában idén legfeljebb annak lehet örülni, ha nem lesz elvonás. A csaknem öt órás rendezvény alatt az uniós források esetleges érkezéséről egyetlen szó sem esett. Az viszont elhangzott, hogy az orvosi bérek jövő évben esedékes további 10 százalékos emelését az intézményvezetők fogják szétosztani teljesítményarányosan.

Pintér Sándor bejelentette, hogy továbbra is készül az orvosok pontos megszámlálásra, az ügyeleti rendszer átalakítására, a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazására a diagnosztikában. Továbbá készül az alapellátási praxisok számának észszerűsítésére is. Az évek óta betöltetlen praxisok problémáját, egyebek mellett a praxishatárok módosításával, illetve ahol lehet, ott a körzetek összevonásával orvosolná. Van olyan terv is, miszerint a háziorvosi ellátás fenntartói feladatai az önkormányzatoktól az államhoz kerülnének.