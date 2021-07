Reakciók a kormány népszavazására: Jakab Péternek is van öt kérdése

Szerdán reggel jelent meg a Magyar Közlönyben egy kormányrendelet, ami ismét engedélyezi, hogy népszavazást tartsanak Magyarországon. Elsőre furcsának tűnt, miért ez a nagy engedékenység, aztán pár órával később kiderült: Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány 5 kérdésben népszavazást kezdeményez. Az indoklás szerint Brüsszel megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvények miatt, "a közös népakarat" védheti meg ettől az országot. A miniszterelnök szerint ehhez 5 "nem" szavazatra van szükség, a kérdések között olyanok szerepelnek, minthogy lehessen-e korlátlanul szexuális tartalmakat vetíteni a gyerekeknek, vagy épp nemátalakító kezeléseket ajánlgatni nekik. A pontos listát korábbi cikkünkben találja:

A veszélyhelyzet miatti korlátozás feloldása az ellenzék előtt is megnyitotta a lehetőséget, így Karácsony Gergely főpolgármester is bejelentette, hogy több témában népszavazást kezdeményez, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd képviselőivel közösen adtak be kérdéseket a Nemzeti Választási Bizottságnak. Ezek között szerepel a Fudan-egyetem ügye, az autópályák eladásának kérdése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, azonnali antitest-szűrés és az álláskeresési járadék meghosszabbítása. A miniszterelnök kérdéseit pedig szánalmasnak, gyűlöletkeltőnek, megosztónak nevezte.

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje is reagált a kormány referendumára, kamu-népszavazásnak nevezte azt. Szerinte a miniszterelnök gyáva, mert ha bátor lenne, arra kérdezne rá, hogy az emberek szerint a kormány befejezze-e a lopást és a magyarok lehallgatását, börtönbe kerüljenek-e azok, akik kifosztották a nemzetet és visszakerüljön-e a pénz a magyar emberekhez. Jakab Péter az eddigi hírek szerint nem adott be népszavazási kezdeményezést, egyik kérdése mégis felkerülhet a szavazólapokra: ő is bevette 5 kérdése közé az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, ami szerepel az ellenzék által beadott kérdések között.