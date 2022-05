Régi emberével érné utol Lázár János Ausztriát

Régi, megbízható emberével vág neki az új ciklusnak Lázár János az Építési és Beruházási minisztérium élén, hiszen Csepreghy Nándor miniszterhelyettes és politikai államtitkár lesz a tárcánál. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője lesz a minisztérium közigazgatási államtitkára, Nagy Bálint Keszthely korábbi polgármestere, akit az áprilisi voksoláson képviselőnek választottak a beruházásokért felel majd. Lánszki Regő pedig az építésügyért felel. Lázár János csapatának tagja Kozma Dávid és Krakkó Ákos, számolt be a portfolio.hu.

A miniszteri meghallgatáson Lázár János arról beszélt, hogy létrejöjjön egy olyan rendszer és szervezet, amely segíti az építkezést. A cél, hogy 2030-ra Magyarország Európa egyik legjobb országa legyen, megvalósuljon a felzárkózás. A miniszterjelölt szerint az elmúlt évtizedben 23,5 ezer millárd forint állami beruházás valósult meg, ennek 80 százaléka infrastrukturális volt. Így az EU-ban Magyarország költi a legtöbb pénzt GDP-arányosan ilyen célokra.

Szerinte eddig hiába voltunk Ausztria nyomában, nem tudtuk őket utolérni, de most itt a lehetőség. Arról is beszélt, azon dolgozik majd, hogy az országban mindent magyar építészek tervezzenek, és mindent magyar építőipari cégek építsenek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy megszűnne a verseny. Lázár János igyekezett megnyugtatni a budapestieket is, szerint a regnálása alatt nem történik meg, hogy a főváros az eddiginél kevesebbet kapjon.