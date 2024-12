Az állami szolgálat csökkenő számokról számol be Fotó: NFSZ

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2024 novemberében 224.914-en voltak állás nélkül, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 1200 fős csökkenést jelent. Az álláskeresők száma nem csak éves alapon, hanem a megelőző hónaphoz viszonyítva is mérséklődött, több mint 1300 fővel Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy közel három és fél évtizede nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma novemberben — jelentette az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!