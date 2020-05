Rekordnyereséget könyvelhetett el Mészáros Lőrincék sporthotelje

A dokumentumban - mely pont a részletek kifejtését szolgálná - nemes egyszerűséggel kihagyták a bevételek tárgyalását, sőt, még a ráfordítások részletezésére sem jellemző a terjengősség. Mindössze a létszám- és béradatokra tértek ki külön. De haladjunk sorban. Anyagjellegű ráfordításként 90,5 millió forint után tavaly 105,4 milliót számoltak el, személyi jellegűként pedig 146,5 millió forintot a korábbi 121,5 millió után. Utóbbi tétel ráadásul úgy emelkedett, hogy közben az átlagos statisztikai létszám 24-ről 23 főre mérséklődött egy év alatt. Vagyis a költségek növekedése béremeléssel magyarázható, ami becslésünk is megerősít.

A friss számok alapján a tulajdonosnak (és a mögötte álló Mészáros Lőrincnek) egyáltalán nem lehet oka panaszra, a sporthotel végre hibátlan évet produkált - legalábbis a számok alapján. A 2018-as 214,5 millió forintos árbevétel után tavaly már harmadával több, 277 millió forint folyt be a kasszába. Azonban a növekedés hátterére a kiegészítő melléklet már nem világít rá. A hotelt üzemeltető cég átvette ugyanis a több Mészáros-cég beszámolójára is jellemző titkolózást.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!