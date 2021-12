Rendkívül jó hír jött a jövőre nyugdíjba vonulóknak

A 2022. január 1. és december 31. közötti megállapítási kezdőnappal nyugdíjat igénylő személyeknek - a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellenére - nem kell tartaniuk attól, hogy kedvezőtlenebb valorizációs szorzókkal állapítanák meg a nyugdíjuk alapját képező nettó számított havi életpálya átlagkeresetük összegé - írja a nyugdijguru.hu.

Farkas András blogjában utal rá: a valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjéhez igazítani.

Sokan megnyugodhatnak (fotó: depositphotos.com) Sokan megnyugodhatnak (fotó: depositphotos.com)

A jövő évi nyugdíjigénylés esetén a 2020-as és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2021. év kereseti szintjéhez igazítani a 2022. márciusában kiadandó valorizációs szorzók révén. A KSH legfrissebb (2021. november 30-án közzétett) kereseti gyorstájékoztatója tükrében a 2021. január-szeptember hónapokban mért átlagkeresetek jelentős mértékben nőttek az előző év azonos időszakához képest: a bruttó átlagkereset 428.600 forint, a közfoglalkoztatottak nélkül számítva 439.300 forint volt. Ugyanebben az időszakban a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 285.000 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 293.600 forint volt.

hirdetés

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 8,5 százalékkal, a kedvezmények figyelembe vételével számított nettó átlagkereset pedig 8,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. E friss gyorsjelentés tükrében nagy esély van arra, hogy a keresetnövekedési tendencia - a koronavírus járvány negyedik hulláma és a növekvő infláció jelezte gazdasági gondok dacára - 2021-ben az egész évben fennmarad, vagyis

2022-ben legalább 8,5 százalékkal tovább javulhatnak a valorizációs szorzók.

Így jövőre is folytatódhat az a trend - miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit -, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is - fűzte hozzá.

Kapcsolódó cikk Három hét alatt 423 ezer forinttal lesz több pénze az átlagos nyugdíjasnak Jövő csütörtökön már érkezik az újabb kifizetés a számlákra.

Ez nem csak a korbetöltött öregségi nyugdíjra, hanem a nők kedvezményes nyugdíjára is érvényes összefüggés. Jövőre egyébként az igényelheti a nyugdíját, aki övőre betölti a 65 éves nyugdíjkorhatárát (1957. január 1. és december 31. között született), továbbá az a hölgy, aki 2022-ben teljesíti a nők kedvezményes nyugdíjának (jövőre is változatlan) feltételeit, valamint természetesen az is igényelheti jövőre bármikor a nyugdíját, aki már korábban teljesítette a nyugdíj feltételeit, de a nyugdíja megállapítását még nem kért - zárja bejegyzését a szakember.