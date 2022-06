Rendkívüli béremelés: 8-19 százalékkal növeli béreit az ALDI

Az ALDI Magyarország kiemelt célja, hogy elégedett és motivált munkatársakkal biztosítsa a magyar lakosság ellátását és színvonalas kiszolgálását nap mint nap. A vállalat ezért minden év január 1-jével emeli béreit annak érdekében, hogy munkatársai fizetése megőrizze reálértékét, és más szektorokkal összevetve is vonzó alternatívát kínáljon az élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozni vágyók számára. 2022 év elején az áruházlánc már végrehajtott egy minden munkavállalóra egységesen vonatkozó, 8 százalékos fizetésemelést, amely meghaladta az infláció akkori mértékét. Az ALDI továbbra is szeretné megőrizni bérei versenyképességét és munkatársai elégedettségét, ezért az utóbbi hónapokban tapasztalható jelentős áremelkedések, a hirtelen megugró infláció miatt rendkívüli, évközi béremelésről döntött.

Az ALDI 8-19 százalékkal emeli munkatársai fizetését. Fotó: Pixabay Az ALDI 8-19 százalékkal emeli munkatársai fizetését. Fotó: Pixabay

A jelenlegi emelés is a vállalat szinte minden munkavállalójára vonatkozik, és pozíciótól függően legalább 8 százalékos, de több pozícióban is eléri a közel 20 százalékos mértéket.

Az újonnan belépő áruházi dolgozók kezdőbére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 391 600 forintra, a budapesti üzletekben bruttó 407 300 forintra emelkedik. Az ebben a pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 542 400 forint lesz.

A biatorbágyi központi raktár logisztikai dolgozóinak kezdőfizetése havi bruttó 433 700 forintra, a 6. évtől bruttó 503 300 forintra nő, míg az itt elérhető legmagasabb fizetés bruttó 522 400 forint – így a cég a város környéki régióban kiemelkedő bért nyújt a logisztika területén dolgozni vágyóknak.

Az üzletvezetők bére július 1-jétől bruttó 749 500 forinttól indul, míg a 10 éve az ALDI-nál dolgozó áruházvezetőké a 11. évtől akár bruttó 1 157 000 forint is lehet.

Az irodai dolgozók bére egységesen 8 százalékkal nő.

„Az ALDI egyik legnagyobb értékét a motivált, a vásárlók színvonalas kiszolgálása iránt elkötelezett, hatékonyan dolgozó munkatársai jelentik. Kollégáink megélhetése, anyagi helyzete fontos számunkra. Béreink versenyképességének megőrzése révén szeretnénk hozzájárulni elégedettségükhöz, hiszen elégedett vásárlókhoz elégedett kollégákon keresztül vezet az út. A gazdaságban tapasztalható kihívások nem vonhatják el figyelmünket munkatársainkról sem; stabilitást, kiszámíthatóságot és továbbra is versenyképes fizetést kínálunk számukra – ezzel is megköszönve elkötelezett munkájukat” – mondta el Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. „Eddig évente egyszer emeltük béreinket, de tekintettel a kialakult helyzetre, gyorsan reagálunk az infláció bérek reálértékére gyakorolt hatására, és évközben is emeljük kollégáink fizetését. Az ország 20. legnagyobb munkáltatójaként vállaljuk ennek költségeit, még akkor is, ha ezzel tovább csökken szolid nyereségességünk. Jelenlegi döntésünk értelmében az ALDI legtöbb munkatársa 2022-ben eddig legalább 16, de pozíciótól függően akár közel 28 százalékos béremelésben részesült” – összegezte a béremelés mértékét Bernhard Haider.