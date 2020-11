Rogán Antal lemondott helyettes államtitkára lett a Nemzeti Koncessziós Iroda elnöke

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Csonka Ernő lett a szeptemberben létrehozott Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) elnöke - derült ki a kormányzati portálról. Az NKI a Miniszterelnöki Kabinetiroda háttérizménye, vagyis Rogán Antal kabinetfőnök felügyelete alá tartozik. Csonka Ernő ügyvéd, de tapasztalt államigazgatási szakember és részben házon belülről érkezett az elnöki székbe, hiszen 2015 decemberétől 2016 novemberéig (amikor lemondott) a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára volt, de korábban két másik minisztériumban is helyettes államtitkárként dolgozott, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) elnöke is volt.

