Románia, Bulgária, Balaton – újabb részletek az utazásról, határátlépésről

Jöhet egy második hullám. Újabb rendelet lépett hatályba a magyarok határátlépéséről, de csak keveseket érint Bulgáriával kapcsolatban. Ukrajna, Románia viszonylatában továbbra is marad a karantén, ha valaki beutazik, kivéve a tranzit forgalmat. A vonatok feltöltéséről és a Balaton hajóin való távolságtartásról is beszéltek az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Megváltozik mától a vonatok menetrendje és a jegyek díjszabása is. A MÁV-Start előszezoni menetrendje alapján a vonatokon 50 százalékos értékesítési korlátot vezetnek be a balatoni forgalomban, tehát minden második ülőhely üresen marad. Így biztosítható az utasok közötti 1-1,5 méteres védőtávolság. Ez azt jelenti, hogy a gyors- és sebesvonatok a gyorsvonati pótjegy helyett csak vonatra szóló (vonathoz kötött) pótjegy használatával vehetők igénybe. A vonathoz kötött pótjegy meghatározza, hogy a jeggyel a vonat melyik kocsijában lehet utazni, a kocsin belüli ülőhely viszont szabadon elfoglalható.

A tömegközlekedési eszközök szállítási kapacitását eddig is úgy alakították ki a közlekedési vállalatok, hogy ne lehessen teljes egészében feltölteni azokat. A vonatok például 30 százalékos feltöltöttséggel közlekedhettek csak a járvány nagyon súlyos időszakában. Fokozatosan lehet enyhíteni a korlátozást, de teljes kapacitással ezek az eszközök jelenleg sem közlekedhetnek.

Az általános védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet két fontos dolgot tartalmaz. Az egyik, hogy mindenki köteles a másik embertől a másfél méteres védőtávolságot betartani, kivéve a közös háztartásban élőket. A másik pedig, hogy a közlekedési eszközökön mindenki köteles az a szájat és az orrot eltakaró eszközt, például orvosi maszkot, sálat, kendőt viselni. A Balatonon közlekedő hajókon is mind a két védelmi intézkedést be kell tartani (a tömegközlekedésnek minősülő járatokon).

A nyárral az utazási szezon is elkezdődik, a maszk viselése kötelező-e a vonatokon, balatoni hajóutakon is? Kérdezte az Mfor.hu . A vasúti kocsik, hajók utassal való feltöltésekor figyelnek-e a másfél méteres távolság betartására. Kevesebb jegyet lehet-e eladni, mint amekkora a vonat illetve hajók befogadóképessége?

Az amerikai járványügyi hivatal szerint a fertőzés elsősorban emberről emberre terjed, és kevésbé szennyezett felületekkel, tárgyakkal. A tiszti főorvos szakmai véleménye szerint eddig is tudtuk, hogy a járvány nagyrészt cseppfertőzéssel terjed. “Lehet, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk a tárgyakkal való átvitelnek” – mondta. Mindenképpen át lehet vinni ezt a betegséget a tárgyakkal is, tehát a további fertőtlenítés mindenképpen javasolt. De különösen fontos a távolságtartás, a cseppfertőzés megelőzése.

“Jelenleg sem Románia, sem Ukrajna nem mutat arra hajlandóságot, hogy könnyítse a határon történő átjárást” – hangzott el. Magyarország lehetővé tette mind román, mind ukrán oldaltól a tranzit közlekedést, tehát a belépést és átutazást. De akik itt akarnak maradni Magyarországon, még akkor is, ha magyar állampolgár és hazajött, akkor a különleges esetek kivételével karanténba kell vonulnia. Megjegyezték, hogy van már számos olyan ország, ahova korlátozás nélkül el lehet utazni és ahonnan korlátozás nélkül haza lehet érkezni. Ez a két ország egyelőre nem tartozik ezeknek a sorába.

Újságírók kérdezték, mikor várható utazási könnyítés Ukrajna és Románia irányába, milyen járványügyi feltételeknek kell teljesülnie ezekhez. Könnyelműség lenne olyan országokkal egyeztetni a határok szabad átjárásáról, ahol a járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé – mondták el. Hiába jó a helyzet Magyarországon például Romániához képest, ha magyar állampolgár kimegy, nem biztos, hogy nem fertőződik meg. Akkor pedig a rokonaira, munkatársaira veszélyt jelenthet. Ráadásul nemcsak Magyarországon múlik, hanem a szomszédos országokon is, hogy milyen egyezségek születnek.

Az utazást könnyítő rendeletekkel kapcsolatban is felhívták az operatív törzs tagjai a figyelmet, hogy “ezek a könnyítések nem jelentik azt, hogy azokat a védelmi intézkedéseket amelyeket korábban a kormány bevezetett és amely a szakemberek ajánlottak, ne kellene betartani”. Mindenkit kérnek a védelmi intézkedések – szociális távolságtartás, maszkviselés – betartására. “Hiszen tudjuk, hogy következhet egy második hullám” – tették hozzá. De bíznak benne, hogy ezeknek a védelmi intézkedéseknek a betartásával elejét vehetik a komolyabb megbetegedéseknek is az őszi időszakban.

Újabb kormányrendelet lépett hatályba – mondták el –, ami megkönnyítheti a hazatérést a magyar állampolgároknak. A bolgár köztársaság területéről történő határátlépésről szól egy új kormányrendelet. Ez meghatározza, hogy azok a magyar állampolgárok, akik hivatali kötelezettségük ellátása, nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés, üzleti utazás, humanitárius tevékenység végzése vagy hozzátartozó látogatása céljából érkeznek a bolgár köztársaság területéről Magyarországra, korlátozás nélkül beléphetnek. Még akkor is, ha a Román Köztársaság területéről lépik át Magyarország határát.

Az operatív törzs szombati tájékoztatóján elmondták, hogy az igazolt fertőzöttek száma 3867, és a tegnapi napon elhunyt hét, “krónikus megbetegedésben is szenvedő beteg”. Így az összes elhunyt eddig 524. A gyógyultak száma 2142-re emelkedett, az aktív fertőzötteké 1200 főre csökkent. Körülbelül az egyharmadukat, 414 beteget ápolnak kórházban és közülük 22-en vannak jelenleg lélegeztetőgépen.

