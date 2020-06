Románia is lazít a beutazási szabályokon

Hétfőtől lazítja a beutazási feltételeket Románia is, vélhetően a magyaroknak sem kell majd 14 napos karanténba vonulniuk.

Románia egyébként egyelőre nem teljesíti a - külföldi mintára - bevezetett kritériumot: ehhez a csaknem húszmilliós országban száz alá kellene csökkennie a napi esetszám utóbbi kétheti átlagának, márpedig ez még egyszer sem csökkent százötven alá, a napi új fertőzések száma pedig az utóbbi időben többször is kétszáz fölé ugrott.

Ezekkel az országokkal a légi közlekedés újraindítását is engedélyezik, és az ilyen országokból nyaralás után hazatérő román turistáknak sem kell elkülönítőbe vonulniuk. Orban példaképpen Ausztriát, Bulgáriát, és Görögországot említette. A román miniszterelnök által említett beutazási feltételnek Magyarország is megfelel , tehát hétfőtől várhatóan nem kell otthoni vagy hatósági elkülönítőben kivárnia a betegség lappangási idejének leteltét annak, aki Magyarországról érkezik Romániába.

Románia június 15-től kezdődően tovább lazítja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, ezek sorában enyhíti a beutazási feltételeket - jelentette be a csütörtöki kormányülésen Ludovic Orban miniszterelnök. Jövő héttől kezdődően nem küldik már 14 napos otthoni elkülönítésbe vagy hatósági karanténba azokat a Romániába belépő utasokat, akik olyan országból érkeznek, ahol az utóbbi két hétben az egymillió lakosra eső új koronavírus-fertőzések átlaga nem haladja meg a napi öt esetet.

