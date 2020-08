Romlottak a gazdasági várakozások augusztusban

Augusztusban az eladási pozíció megítélése jelentősen javult, a rendelésállományé viszont romlott. A szolgáltatói bizalmi index áprilisi mélypont óta tartó javulása augusztusban megtört. Ezt főleg a forgalmi várakozások romlása okozta, az általános üzletmenet megítélése kicsit még javult is az előző hónaphoz képest.

Az ipari bizalmi index augusztusban stagnált. Júliushoz képest az elmúlt időszaki termelés és a rendelésállományok megítélése - az exportrendeléseké is - érezhetően romlott, ugyanakkor a termelési kilátásoké javult, a készleteké stagnált.

