Se maszk, se védettségi igazolvány: nagyot lazít a kormány, ha meglesz az 5,5 millió beoltott

A kötelező maszkhasználat az egészségügy területén marad meg, védettségi igazolványra pedig csak tömegrendezvényeken lesz szükség.

A friss statisztikák szerint egyébként az oltottak száma továbbra is lassú tempóban emelkedik: a beoltott személyek száma összességében 13 831-gyel nőtt egy nap alatt. Az 5,5 milliós határ eléréséhez még bő 54 ezer embert kellene beoltani, ez néhány napon belül sikerülhet.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón. Fotó: MTI/Máthé Zoltán Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette a mai Kormányinfón, hogy július elsejétől az EU-s zöld útlevél Magyarországon is megjelenik, amely papíralapon a kormányablakokban lesz átvehető, elektronikusan pedig az ügyfélkapuból lehet majd kinyomtatni. Szerinte a legnépszerűbb nyári helyekre is szabadon lehet majd utazni, kivéve Olaszországot. A szabad utazás azért lehetséges, mert az országok többsége már a veszélyzóna-besorolást alkalmazza, és Magyarország mindenhol a zöld, biztonságos zónában van a járványügyi folyamatok tekintetében.

Gulyás szerint Románia, Horvátország és Szerbia keretében helyreáll a normális, járvány előtti határellenőrzés.

