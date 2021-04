Segítenének a külföldön élő magyar orvosok, de megtehetik?

„A magyar számokat látva arra gondoltam, hogy aki megteheti és a cége is elengedi, hazautazhatnánk segíteni a betegellátásba. Azt látom, hogy a világban háromféleképp működik a járványügyi segítség. Van olyan ország, amely nemzetközi segítséget kér, vannak államok, amelyekben civil kezdeményezések nyújtanak segítséget, és olyanok is akadnak, ahol a nem klinikumban dolgozók, például kutatók, orvoslátogatók, gyógyszeripari dolgozók állnak munkába a pandémia miatt”

– mondja az ötlet születéséről dr. H. Gábor, aki 2011-ben döntött úgy, hogy családjával másik országban szeretné folytatni egészségügyi pályafutását. Most azonban, hogy Magyarország hetekig vezette a pandémia miatti halálesetek istáját, arra gondolt, elkélne a segítség otthon.

A Covid-osztályokon kevés a humánerőforrás. Fotó: MTI A Covid-osztályokon kevés a humánerőforrás. Fotó: MTI

A jelenleg Ausztráliában kutatóként dolgozó orvos tisztában van azzal, hogy ehhez engedély kell, és nyitottság a magyar egészségügy felől, és a járvány miatt az utazás sem olyan könnyű. A szigetországban jelenleg egyébként nincs járvány, ebben az évben még nem volt egyetlen egy halálos áldozat sem a Covid miatt. Igaz, ehhez mindenki betartotta a szigorú szabályokat, és az emberek elfogadták, hogy nyilvános helyeken kötelező beregisztrálni mobiltelefonjukkal, hogy kontaktkutatás esetén használhassák ezeket az adatokat.

Ugyan a vakcináció lassan halad, ő október táján kerül sorra, de úgy gondolja, hogy ha minden feltétel adott lenne, és jöhetne segíteni, akkor egyből oltást kellene kapnia Magyarországon. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy a kórházba jelentkező civil önkéntesek sem kapnak automatikusan oltást hazánkban ... Ehhez képest a visszautazás utáni karantén már csak egyszerű járulékos dolog lenne.

„Azt is elképzelhetőnek tartom, nem igazán szeretnék, hogy a külföldről érkező magyar orvosok belelássanak a Covid alatti magyar egészségügy kulisszái mögé, hiszen a sajtó is alig juthat be a kórházakba” – vélekedik az ötletadó orvos a világ túloldalán.