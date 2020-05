Segítséget kapnak a fociklubok: beszáll az MLSZ a vírusteszt költségeibe

Más bajnokságokkal ellentétben Magyarországon befejeződik az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, igaz, zárt kapuk mögött, de a pályán dőlhet el a bajnoki cím sorsa. Azonban annak, hogy ez így történhessen, nagyon szigorú feltételei vannak. Mint arról, mi is beszámoltunk, a Magyar Labdarúgó Szövetség orvosi bizottsága egy részletes egészségügyi és vizsgálati protokollt dolgozott ki a folytatás érdekében. Ennek értelmében (a teljesség igénye nélkül):

a felkészülési szakaszban a csapatoknál hetente kétszer, illetve minden mérkőzés előtt koronavírus-tesztet kell csinálni a játékosokon és minden velük érintkező személyen.

Pozitív eredmény esetén az illetőt el kell különíteni az egészséges játékosoktól, akik egy soron kívüli teszt és negatív eredmény után folytathatják a sporttevékenységet.

A sportzónába csak olyanok léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt negatív tesztet produkáltak.

Minden bajnoki mérkőzés előtt 24-36 órával el kell végezni a PCR-tesztet a labdarúgókon és a velük érintkezésbe kerülő klubalkalmazottakon, valamint a mérkőzésen közreműködőkön (a sport zónába belépő személyek).

A stadiont a rendező klubnak két egymással nem érintkező, egymástól jelentős távolságra eső területre (zónára) kell felosztania.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Mindebből látszik, hogy a szokottnál jóval szigorúbb előírásokat kell betartaniuk a szervezőknek, ami több, mint egyszerű szervezési és adminisztrációs kérdés. A rengeteg tesztnek tetemes anyagi vonzata is van. A Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila már fel is szólalt ezzel kapcsolatban, a Kölcsey Televízió Híradójának a következőket nyilatkozta:

"Az MLSZ már küldött egy tájékoztatót, amelyben számunkra szinte elképzelhetetlen nehézségek jönnek majd elő, gondolva itt a heti többszöri mérésre, a tesztelésekre, illetve az összes olyan személy, aki a stadionba bejön, annak a mérkőzés előtti 24 órában vizsgálatnak kell alávetnie magát és el kell zárnia magát, hogy ne érintkezzen mással. Ez egy olyan bürokratikus és adminisztratív feladatot ró a klubra, amelyet nem tudom, hogyan fogunk megoldani és nem tudjuk, hogyan fogjuk ezt finanszírozni, mert erre a költségvetésünkben nincsen keret".

A konkrét kiadásokkal kapcsolatban már a Nemzeti Sportnak nyilatkozva mondta el a sportigazgató:

"E tekintetben már kaptunk tájékoztatót, de várunk hivatalos nyilatkozatot is az MLSZ-től. Technikailag sem egyszerű az előírások kivitelezése, arról nem is szólva, hogy harminc-harmincöt millió forintos terhet jelent a klubnak, és ez bizony nem volt betervezve a költségvetésünkbe. Jó lenne, ha a szövetség valamilyen módon támogatná ennek finanszírozását."

A sportigazgató kérése hamar meghallgatásra talált, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a nyilatkozat után két nappal döntést hozott a témában - derül ki az MLSZ május 12-i hivatalos értesítőjében.

A határozatban először rögzítik, hogy minden érintett sportszervezet saját hatáskörben köteles az előírt tesztek megrendelésére és lebonyolítására. A klubok ennek

"költségeihez egyenként 10 millió forint + áfa normatív támogatást kapnak az MLSZ saját tartalékából."

Az NBI-es klubok mellett a női élvonalbeli bajnokság szereplőit is kisegíti az MLSZ, esetükben az összes, teszteléssel és annak lebonyolításával kapcsolatos költséget átvállalja a szövetség.

Bár a másodosztályú bajnokság nem folytatódik az MLSZ döntése értelmében, az MTK Budapest sportszervezetéhez is csurran-cseppen néhány millió forint. Ők a tesztekhez 4 millió forint + áfa egyedi támogatást kapnak a szövetségtől.

Ha egyébként elfogadjuk a Kisvárda sportigazgatójának becslését, miszerint 30-35 millió forintos pluszköltség merült fel a koronavírus-tesztek miatt, akkor az a teljes NBI szintjén 360 milliós összkiadást jelentene, melynek harmadába száll be az MLSZ.

Az adófizetők is beszállhatnak a tesztköltségekbe

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a TAO-támogatások szabályainak lazításával próbálta menteni a kormány a sportegyesületeket. Ennek egyik pontja volt az is, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggő kiadásokra is igényelhető TAO-pénz a sportfejlesztési programok külön módosítása nélkül is. Ha valamely szervezet élne ezzel a lehetőséggel, pusztán egy engedélyt kell benyújtania a szakszövetségnek.

Ez a lehetőség a hivatalos, így az NBI-es klubokra nem vonatkoznak ugyan, az amatőr és kisebb osztályú egyesületekre viszont igen. Sokan dönthetnek úgy, hogy az edzések megtartását, a szakmai munka folytatását negatív teszteredményekhez kötik, így elméletileg ezek költségét könnyedén fedezhetik TAO-támogatásból is. Vagyis abból a pénzből, amit a cégek nem a költségvetésbe fizetnek be.