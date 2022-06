Sokan áprilisban költötték el a választás előtt kapott Orbán-forintokat

A tavaly áprilisi, viszonylag alacsony báziskoz képest most áprilisban 15,8 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi üzletek forgalma, különösen az üzemanyagok terén volt kiugró növekedés, 37,3 százalékos. Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1373 milliárd forintot ért el - jelentette a KSH.

Érdekes kettősség figyelhető meg a számokban. Az ágazat általános forgalmának erősödése egyrészt a választás előtti hetekben kiöntött milliárdok elköltésével, másrészt a gyorsuló inflációval magyarázható. Ezzel összefüggésben az lesz majd sokatmondó, ha kiderül, hogy mekkora volumen mellett érte el ezt a csaknem 16 százalékos bővülést a kiskereskedelem. Vagyis megtudhatjuk, több árut vagy ugyanannyit, netán kevesebbet, de drágábban vásároltak a lakosok.

Az élelmiszerboltoknál a forgalomnövekedés csak 7,1 százalékos volt év/év alapon, ezen belül a csoport 76 százalékát adó vegyes üzleteké 6,8 százalékos, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 8 százalékos.

Az üzemanyagforgalom közel 40 százalékos bővülése mögött egyrészt az állhat, hogy tavaly ilyenkor még bőven benne voltunk a Covidban, a home office-ban is, sokkal kevesebbet mozdultak ki az emberek. A belső szállítási teljesítmény a bizonytalan céges megrendelések miatt még lanyha volt, a turizmus szinte leállt, mindez alacsony bázist eredményezett. Az idei áprilist viszont az is megdobta az üzemanyagoknál, hogy élénkült a belföldi turizmus és a tavasszal egyébként is meglóduló járműforgalmat a benzinárstop is segítette.

Ugyancsak a kiszórt Orbán-forintok jelenhettek meg most áprilisban a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, ami 15,4 százalékkal nőtt 2021 azonos időszakához képest. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeli-üzletekben kilőtt és 67, a használtcikk-üzletekben szintén magas, 51, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 29, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és a bútor-, műszakicikk-üzletekben 14-14, az iparcikk-jellegű vegyes üzletekben 11 százalékkal növekedett.

Mivel a lakosság érzékelhetően kezdett ismét megjelenni a fizikai üzletekben, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 4,2 százalékkal csökkent. Természetesen továbbra is sokan és sokat vásárolnak online, ez a kisebb visszaesés a járvány idején kimutatott magas bázishoz képest értelmezendő.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 46 százaléka az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 18 százaléka az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

2022. január-áprilisban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva, a teljes kiskereskedelmi forgalom volumene 11,8 százalékkal emelkedett. Ezen belül az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemé 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemé 16,4, az üzemanyag-kiskereskedelemé 30 százalékkal nőtt.