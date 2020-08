Sosem látott csúcson a koronavírus Horvátországban

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint pénteken 37-el, 2834-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, csütörtökön még 42 új esetről számoltak be. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133 maradt. A diagnosztizált betegek közül 23-an vannak kórházban és közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon.

A válságstáb új korlátozásokat vezetett be Sibenik-Knin, Varasd és Verőce-Drávamente megyére. A szigorítások megyénként változnak, és főleg a különböző rendezvényeken részt vevők számának korlátozására vonatkoznak. A válságstáb még a hét elején közölte: amíg csak lehetséges, szigorításokat csak regionális szinten hoznak, azokon a helyeken, ahol járványgócok alakulnak ki. Nem lesz új országos leállás, a korlátozások kisebb közösségeket fognak érinteni, hogy a normális társadalmi és gazdasági élet működhessen - hangsúlyozták.

A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 93, utóbbiban 110 embernél mutatták ki a koronavírust. A napi új esetszám a worldometers.info grafikáján:

A horvát testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 312-vel nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 9861-et. Szerdán még rekordmennyiségű, 358 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be, és azóta sem csökkent háromszáz alá a megbetegedések száma. Három új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 183-ra nőtt. A betegek közül 211-en vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2654, a legtöbb a járvány kezdete óta. Hatósági házi karanténban 9148-an vannak.

