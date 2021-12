Stadion, pláza, híd, hotel és irodaház - Ezt adták át idén itthon

Jól ment az idén a nemzeti színű szalagokat árusító boltoknak. Terméküket vitték mint a cukrot, hiszen se szeri, se száma nem volt a sok átadásnak. Nincs olyan terület, ahol ne lettünk volna gazdagabbak egy-egy létesítménnyel – és szegényebbek sok milliárd, néha túlárazottság miatt „elvesztett” forinttal.

Nem időrendben haladunk és persze nem mindet tudjuk felsorolni, képpel illusztrálni.

A multifunkciós csarnok lett idén a divatszó. Kezdjük talán ezzel!

Szegeden pár hete már élesben is játszhatott a helyi férfi kézilabdacsapat a Pick Arénában, amit a WHB húzott fel nettó 40 milliárd forintért.

A férfi válogatott az ennél is nagyobb népligeti csarnokot is kipróbálhatja januártól az Európa-bajnokságon, azt a stadiont 100 milliárd forintért építette a Market Zrt.

(fotó: MTI) (fotó: MTI)

Nagykanizsán Mészáros Lőrinc cége, a ZÁÉV volt a generálkivitelező – 15 milliárd forintért.

(fotó: MTI) (fotó: MTI)

Aki a sok sport után szeretne megpihenni, az manapság több új budapesti és vidéki luxus hotelben is megteheti.

Például a Matild Palace-ban, amit Orbán Viktor török barátjának cége hozott helyre.

(fotó: Öyzer) (fotó: Öyzer)

De elmehet a Westendben a Hilton helyén kialakított Crowne Plaza hotelbe is. Arra 10 milliárd forintot költött az üzemeltető Gránit Polus.

(fotó: IHG&Resorts) (fotó: IHG&Resorts)

Vagy akár a Hernádi Zsolt MOL-vezér egyik felségterületének számító Esztergomba, az ősszel megnyílt Grand Hotel Esztergomba, amit szintén a Market épített.

(fotó: mfor.hu) (fotó: mfor.hu)

A sportingatlanokkal és a szállodákkal ellentétben nem volt ilyen bőség az új irodaházakban, viszont amit átadtak, az impozáns lett Budapesten.

Például a Szervita Square Building névre keresztelt komplexum a Szervita téren a Horizon Development ingatlanfejlesztő beruházásában.

(fotó: mfor.hu) (fotó: mfor.hu)

Egyébként Mészáros Lőrinc építőipari cégei másutt is serénykedtek. Egyebek mellett a Fertődi Eszterházy kastély nyugati szárnyát is felújították és megkezdték a főépületét is.

(fotó: MTI) (fotó: MTI)

Újjá varázsolták a Füzérradványi kastélyt a Nemzeti kastélyprogramban.

(fotó: Nemzeti Kastélyprogram) (fotó: Nemzeti Kastélyprogram)

A NER-hez tartozó Duna Aszfalt átadta a tiszaugi új hidat, ami igencsak látványosra sikeredett.

Terheléspróba a Tiszaugi hídon (fotó: nif.hu) Terheléspróba a Tiszaugi hídon (fotó: nif.hu)

Budapesten sok más mellett érdemleges fejlemény volt a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének a felújítása.

A felújított tetőszerkezet egy része a Nyugati pályaudvarnál (fotó: Jancsó Gergely) A felújított tetőszerkezet egy része a Nyugati pályaudvarnál (fotó: Jancsó Gergely)

A Hungexpo területén 55 milliárd forintért több épület is megújult és egy új nagy fogadó-és konferenciaközpont is létesült.





A futurisztikus új fogadóépület a Hungexpo területén (fotó: mfor.hu) A futurisztikus új fogadóépület a Hungexpo területén (fotó: mfor.hu)

Az Opera korszerű műhelyházat kapott egy régi ipari épület teljes felújítása révén.

(fotó: altalanossuli.hu) (fotó: altalanossuli.hu)

Az állami gigaberuházások közül egyebek mellett elkészült a Városliget sarkán a Magyar Zene Háza.

Most fejezték be az utolsó simításokat a Magyar Zene Házában (fotó: MTI) Most fejezték be az utolsó simításokat a Magyar Zene Házában (fotó: MTI)

A plázahiányban szenvedőknek jó hír volt, hogy 10 év után új shoppingolási lehetőség jött az Etele Plaza segítségével, ezt a Futureal „követte el".

Az Etele Plaza belseje (fotó: mfor.hu) Az Etele Plaza belseje (fotó: mfor.hu)

Vidéken sem szűkölködnek, ugyanis az Indotek Group elkészült a Szeged Plaza és a Kaposvár Plaza frissítésével.