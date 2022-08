Súlyos csapás érhette Putyin zsoldosait, német zsoldosokat ölhettek meg az oroszok

- Megsemmisült a Putyin zsoldosaiként ismert Wagner-csoport főhadiszállása Kelet-Ukrajnában, a luhanszki Popasznától nem messze, írja a 444.hu. A főhadiszállás olyan területen feküdt, amit az orosz erők már teljesen ellenőrzésük alatt tartanak.

A támadásról Szerhij Hajdaj, Luhanszk régió ukrán kormányzója mellet több Kreml-barát haditudósító is beszámolt. Az áldozatok száma egyelőre nem ismert.

A Wagner-csoportot az orosz elnök nem hivatalos félkatonai szervezetének is nevezik.

- Több mint száz lengyel és német "zsoldos" életét vesztette, további több mint ötven pedig megsebesült, amikor az orosz légierő nagy pontosságú fegyverekkel csapást mért ideiglenes állomáshelyükre a Harkiv megyei Zolocsivnél - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

A tábornok szerint, akit az MTI idézett, hasonló csapásokban a donyecki régió három településénél az ukrán fegyveres erők 53. gépesített dandár és a 68. gyalogsági-vadászdandár több mint 260 katonáját, Herszon megyében pedig a 63. gépesített dandár több mint 160 katonáját ölték meg. Mint mondta, Marjinka közelében a 66. gépesített dandár 3. zászlóaljának több mint 70 százaléka, Szoledarnál pedig az 58. gépesített lövészdandár 15. zászlóaljának több mint a fele elesett.

- Kijev és Moszkva folyamatosan egymást vádolja a zaporizzsjai atomerőmű elleni támadások elkövetésével. Külföldi lapok felhívják a figyelmet arra, hogy az állítások valóság-tartalmát általában nem lehet ellenőrizni.

Az ukrán fegyveres erők hétfőn két óra alatt mintegy 25 nehéztüzérségi csapást mértek Enerhodarra és a zaporizzsjai atomerőmű környékére - közölte Vlagyimir Rogov, az ukrajnai Zaporizzsja megye Moszkva-barát regionális katonai és polgári közigazgatása főtanácsának tagja.

Rogov szerint a támadást amerikai M777-es tarackokkal hajtották végre.

A tisztségviselő a hétfői csapásokat megelőzően az orosz RT állami televíziónak azt mondta: azért akadályozzák több irányból is a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttségének helyszíni látogatását, mert az egyértelműen megállapítaná, hogy az ukrán hadsereg lövi a létesítmény környékét.

Az állította, hogy a célzott csapások célpontja az erőmű hűtőrendszere és használt fűtóanyag-tárolója.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője hétfőn megjelent kommentárjában jelezte:

Oroszország felszólította az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és más országokat arra, hogy haladéktalanul "kényszerítsék rá" Kijevet a nukleáris objektum és környezete elleni támadások beszüntetésére.

- Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat hétfőn a Telegramon arra figyelmeztetett, hogy a sorozatos orosz támadások miatt a zaporizzsjai atomerőmű jelenleg "a sugárzási és tűzveszélyes normák megsértésének kockázatával működik".

A vállalat szerint múlt hét óta lövik az orosz csapatok rakéta-sorozatvetőkkel a nukleáris létesítményt. A támadások következtében működésbe lépett az egyik energiablokk vészhelyzeti védelmi rendszere. A három energiablokkból most kettő működik.

Az Enerhoatom közlése szerint az ágyúzások súlyosan megrongáltak egy gáztartályt, más melléképületet, a szennyvíz-szivattyútelepet, valamint egy villamos kapcsolóberendezést is.

"Az orosz erők rálőttek az atomerőmű területén kívül elhelyezkedő tűzoltószertárra is, amely létfontosságú a tűz elleni védelemben. Továbbra is fennáll a hidrogén- és a radioaktív szivárgás veszélye, továbbá a tűzveszély is magas" - emelte ki az Enerhoatom az MTI szerint. Hozzátették: az erőmű tárolója körül három sugárzásfigyelő érzékelő is megsérült.

"A zaporizzsjai atomerőművet továbbra is az orosz hadsereg ellenőrzi. Tekintettel arra, hogy lehetetlen előre látni a megszállók akcióit, az erőmű fizikai biztonságát fenyegető veszély továbbra is fennáll" - hangsúlyozta a vállalat.

- Az orosz erők a kelet-ukrajnai Harkiv megyeszékhely egyik lakónegyedére mértek csapást, a támadásban öt civil megsebesült, köztük ketten súlyosan - közölte hétfőn Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója.

A hatóságok későbbi tájékoztatása szerint az egyik áldozat a kórházban belehalt sebeibe.

Ihor Terehov, a város polgármestere szerint ugyanabban a kerületben egy kilencemeletes ház tetejébe is becsapódott egy lövedék, az előzetes információk szerint ott senki sem sebesült meg.

Az Ukrajinszka Pravda szerint hétfőre virradóan orosz rakéták csapódtak be egy harkivi vállalat épületébe - ahol károkat okoztak az infrastruktúrában -, ezenkívül az orosz erők Csuhujiv várost is lőtték a megyében.

- Az ukrajnai háborúval "az orosz rezsim megtört egy nagy tabut, mely kemény biztonsági határt jelentett a második világháború óta", jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök hétfőn Varsóban a lengyel hadsereg napja alkalmából rendezett ceremónián.

Kifejtette: a tabu lényege, hogy semmilyen nagyhatalom "nem támad meg frontálisan egy másik államot azért, hogy megfossza a szabadságától, a függetlenségétől, a területétől", hogy kétségbe vonja az adott állam és nemzet létezését.

Duda kiemelte a lengyel hadsereg korszerűsítésének fontosságát is. Az erre szánt kiadások szerinte azt szolgálják, hogy Lengyelországnak "olyan képességei legyenek, amelyektől tartanának az esetleges támadók".

- Moszkva nagyra értékeli történelmileg tartósnak, barátinak és bizalminak bizonyult kapcsolatait a latin-amerikai, ázsiai és afrikai országokkal, és kész korszerű fegyvereket felkínálni szövetségeseinek és partnereinek - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Armija-2022 haditechnikai fórum megnyitóján hétfőn a Moszkvához közeli Kubinkában.

Hozzátette: gyakorlatilag az összes ilyen fegyver nem egyszer valós harci körülmények között bizonyította be megbízhatóságát, minőségét és hatékonyságát. Azt hangoztatta, hogy a haditechnikai együttműködés, valamint az erőfeszítéseik és képességeik egyesítése révén Oroszország és partnerei biztosíthatják saját biztonságukat és stabilitásukat, és a világét is egyben.