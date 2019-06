Szarvat növesztenek a fiatalok a túlzott okostelefonozástól

Mivel folyamatosan a kezükben lévő készülék kijelzőjét bámulják, a lefelé húzó fej ellensúlyozására csontkinövések alakulnak ki, csak nem a homlokukon, hanem a koponyájuk hátulján. A modern technológia így nem csak a mindennapi életünket és a pszichénket, de a testfelépítésünket is megváltoztatja.

Nem csak a viselkedésünket és a pszichénket, de a testfelépítésünket is megváltoztathatják az okostelefonok, mutat rá egy kutatás, mely orvosi thrillerbe illő eredménye azt találta, hogy a fiatalok elkezdtek szarvakat növeszteni, valószínűleg a túlzott kijelzőbámulás miatt. A dokumentumot a Washington Post ismertette.

Jól látható a szarv a koponya hátsó részén. (Forrás: Nature) Jól látható a szarv a koponya hátsó részén. (Forrás: Nature)

Az eddig nem létező csontnyúlványok a koponya hátsó részén alakulnak ki. A queenslandi University of the Sunshine Coast tavaly, a Nature című tudományos folyóiratban megjelent, de csak most, a BBC feldolgozása nyomán fókuszba került tanulmánya a fiatalok fejének folyamatos előrebillenésével magyarázza a jelenséget. Mivel ők jellemzően rendszeresen a kezükben tartott okostelefonok kijelzőjét nézik, a fejük súlyának jelentős részét a gerincoszlop helyett a fej hátulsó részére tapadó nyaki izmok kényszerülnek megtartani. Ennek hatására nő csont az összekötő inakban és szalagokban, hasonlóan ahhoz, ahogy a lábfej bőre tyúkszemmé vastagodik, ha egy ponton folyamatos nyomás vagy dörzsölődés éri.

A tanulmányt jegyző ausztrál kutatók azt állítják, felfedezésükkel a világon ők dokumentálták elsőként azt a jelenséget, ahogy a modern technológia térhódítása a mindennapi életben fiziológiai vagy csontváz-adaptációt vált ki az emberi szervezetből.

Túlzott telefonhasználathoz köthető egészségügyi problémák korábban is ismertek voltak, mint a szintén a folyamatos lefelé nézésből fakadó, rendellenesen görbülő SMS-nyak vagy a begyulladó ízületű SMS-ujjak, ezek azonban még nem okoztak csontelváltozásokat a testben.

Az ausztrál média a szarvak mellett tüskéknek és telefoncsontoknak keresztelte el a kinövéseket. A tanulmány társszerzője, David Shahar szerint mindegyik kifejezés megfelelően ragadja meg a jelenség lényegét. Shahar azt is elmondta, hogy a szarvak képződését nagyon komoly testtartásbeli problémák okozzák, melyek krónikus fejfájáshoz, valamint nyaki és felsőháti fájdalmakhoz vezethetnek.

A telefoncsontok megdöbbentően nagy méretűek. A különféle csontelváltozások már akkor is nagynak számítanak, ha 3-5 milliméteres a hosszuk, ebben a kutatásban viszont eleve csak olyan szarvakat vizsgáltak, melyek legalább 10 milliméteresek voltak.

A szarvakat vizsgáló kutatás három évvel ezelőtt, egy tucat nyaki röntgenfelvétel átnézésével kezdődött, Shahar és társa, Mark Sayers akkor fedezték fel a csontnyúlványokat. A páros a témában készített első, 2016-os tanulmánya rámutatott, hogy az elváltozások döntően a fiatalabb pácienseknél jelentek meg. 218, 18 és 30 év közötti ember röntgenfelvételeit vizsgálták meg, mely során 41 százalékuknál fedezték fel a telefoncsontot. Ez az arány sokkal nagyobb volt, mint amire előzetesen számítottak. Ugyancsak kimutatták, hogy az elváltozás gyakoribb a férfiak, mint a nők körében. A tavalyi kutatás már 1200 röntgenfelvételt vizsgált meg, melyet 18 és 86 év közötti páciensek szolgáltattak. Ez azt mutatta ki, hogy a szarv a populáció 33 százalékánál van jelen, és a kor előrehaladtával egyre kevésbé jellemző.

"Hosszú ideig tart, míg kialakulnak ezek az elváltozások, és ez azt jelenti, hogy akik ezektől szenvednek, valószínűleg már kora gyerekkoruk óta erőltetik ezt a területet" - magyarázta a nyak és a koponya hátsó részére utalva Shahar.

Hogy megelőzzük az elváltozást, a kutató nem az okostelefonoktól való tartózkodást javasolja, hanem azt, hogy az iskolák tanítsanak a diákoknak egyszerű módszereket arra, hogyan hozhatják helyre a tartásukat. És hogy kellően motiváltak legyünk, azt mondta, érintsük meg a koponyánk hátulsó részét a nyakszirtünk alatt. Valószínűleg érezni fogjuk, ha már nálunk is kialakult a telefoncsont.

(Washington Post)