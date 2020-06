Koronavírus: szerdán törölhetik el a bevásárlási időssávot

Ugyanekkor derülhet ki az is, pontosan milyen feltételekkel nyithatnak újra a mozik és a kőszínházak.

Müller Cecília kezdte a mai operatív törzs-sajtótájékoztatót, a reggel már ismertetett aktuális fertőzési adatok szóbeli felmondásával. Ismétlésül: 7 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta már összesen 4076 koronavírusosról tudunk Magyarországon. 2485-en meggyógyultak, 563-man pedig meghaltak, köztük az elmúlt 24 óra során egy 101 éves beteg. 1028 aktív fertőzöttünk van most, köztük 275-öt kórházban kezelnek, 19-en pedig lélegeztetőgépen vannak.

Müller szerint az adatok kedvezőek, de egyértelmű az is, hogy a betegség még nem tűnt el az országból. Az összes regisztrált esetből 57 százalék nő, 43 százalék férfi. 25 százalék a 65-79 éves korosztály aránya, 812 fő 80 év feletti fertőzött, ez 20 százalékot jelent. A betegek 15 százaléka 50-59 éves, 14 százalékuk 40-49 éves. Az összes többi korosztály 10 százalék alatti arányban fertőzött, a betegek között 0,1-0,6 százalékban vannak gyerekek. 100 ezer főre 41 fertőzött esik a járvány teljes időtartama alatt, illetve 5,8 fő halott.

Területi megoszlásban 100 ezer főre 110 beteg jut Budapesten, 100 Komárom-Esztergom megyében, 97 Zala megyében, 90 Fejér megyében, 46 Pest megyében - lapunk egyébként vasárnap közölt cikkében vezette le, hogy a százezer főre jutó fertőzésszám alapján nem a korlátozásokkal külön kezelt Pest megye jelentette a legnagyobb kockázatot a megyék közül.

A járvány kezdetétől fogva a 15. héten volt a legtöbb új eset, ez 712 új regisztrált fertőzöttet jelent, a legtöbben pedig a 16. héten haltak meg koronavírussal összefüggésben, összesen 91 fő. A számok aztán folyamatosan csökkenni kezdtek, a 24. héten 62 új fertőzöttet azonosítottak, és 15 haláleset történt.

Müller kitért arra, hogy a mai naptól helyreáll az egészségügyi ellátás normális menete. A fekvőbeteg-ellátó intézményekben már 80 százalékig ismét igénybe vehetőek a koronavírus miatt korábban elkülönített ágyak. Az ellátásban már nem él a korábbi négy beteg/óra limit, viszont továbbra is csak előzetes telefonos bejelentkezés után lehet orvosi segítséget kérni.

Részlegesen feloldották a látogatási tilalmat a fekvőbeteg-részlegeken. Ahol nincs koronás beteg, ott lehetséges látogatni, de ennek pontos helyi rendjét mindenhol az intézmény helyi főigazgatója szabja meg. Alap azonban, hogy csak egészséges ember mehet látogatni, és kerülhet 2 méternél közelebb a látogatotthoz. Az országos tisztifőorvos továbbra is javasolja, hogy ha van kórházkert, és az iőjárás is megengedi, akkor ott látogassunk beteget. Mindenki csak maszkban látogatható a fekvőbeteg intézményekben, és a látogatók számára meg kell határozni egy óránkénti limitet.

Kiss Róbert rendőr alezredes ragadta ezután magához a figyelmet, és elmondta, hogy mától megtarthatóak a temetést és esküvőt követő családi rendezvények, 200 fős limittel, vendéglátó- és szálláshelyen is. Zenészek is felléphetnek az összejöveteleken, de a távolságtartás nem mellőzhető. Mától látogathatóak a könyvtárak is, említette még meg Kiss.

A kormányzati házikaranténos okostelefon-alkalmazásra már 2681-en regisztráltak, köztük 691 aktív felhasználó. Az elmúlt 24 órában 428 hatósági házi karantént rendeltek el, így összesen már 7707-nél tartanak. 439-re emlekedett a koronavírussal összefüggésben indított bűnügyi eljárások száma, ebből 126 rémhírterjesztés miatt indult.

Ezek után eljött az újságírói kérdések, és a rájuk adott válaszok ideje. Ez derült ki:

Tolnai Népújság: mi legyen, ha valaki a horvát tengerparton kapja el a koronavírust? Mindenki kössön biztosítást, ha külföldre megy nyaralni, és ha bármilyen fertőző megbetegedés gyanúja merül fel - nem csak a koronavírusé - akkor mindenképpen helyben kezeltessük magunkat, ami a biztosítással lehetséges.

Somogyi Hírlap: a Balaton megtelt a hétvégén, ismét szükséges lesz a nyugdíjasok munkájára. Milyen pozíciót vállaljanak el, és milyen egészségügyi feltételekkel? A nyugdíjasok foglalkoztatása nem korlátozott, de tartsák be a higiénés előírásokat. Nyugdíjasok jellemzően konyhán vagy takarítóként vállalnak el munkákat, ezek végzése során nem találkoznak sok vendéggel, így ezek megfelelő pozíciók lehetnek.

Békés Megyei Hírlap - Romániában vasárnap 300 fölé ugrott az új fertőzöttek száma. A Kelet-Magyarország szerint Ukrajnában is gyorsul a vírus. Kell-e aggódni a határ mentén élőknek, illetve mi a magyar hatóságok reakciója a fejleményekre? Kiss felhívta a figyelmet, hogy az említett két ország határai schengeni külső határok, így itt folyamatos az ellenőrzés. Nem magyar állampolgár Magyarország területére említett két országból csak akkor jöhet, ha az agrárágazatban dolgozik, különös méltánylást kért, és ilyen engedéllyel rendelkezik, illetve ha csak átutazóban van, nyugat-európai munkavégzési céllal.

Az Új Néplap azt kérdezte, hogy mekkora az az új estszám, ami a második hullám eljövetelét jelenti? Ilyen egzakt szám nincs, tendenciákat kell nézni, a hazai szakemberek is ezt teszik.

Az Infostart, az RTL Klub és az ATV afelől érdeklődött, hogy mikor törölhetik el vagy módosíthatják az idősek bevásárlási idősávját. Erről várhatóan szerdán dönt a kormány.

Az RTL Klub és az origo azt kérdezte, hogy a kőszínházak, mozik milyen feltételekkel nyithatnak újra? Erről várhatóan a szerdai kormányülés után jön rendelet.

Az origo megkérdezte, hogy a betegség lefolyása gyerekeknél milyen? Enyhébb lefolyású, de kivételek lehetnek, alapbetegség megléte vagy immunproblémák miatt.