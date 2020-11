Szijjártó Péter : jövő héten érkezhet az orosz vakcinaminta Magyarországra

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Közölte: ennek jegyében tárgyaltak most az orosz kormánnyal, és előrehaladást értek el. Már csak az utolsó orosz egészségügyi minisztériumi engedély hiányzik ahhoz, hogy a jövő héten tíz dózis vakcinamintát küldjön Oroszország, és az ígéretek szerint a jövő hét elején megkapják az engedélyt, így a jövő hét folyamán első európai országként Magyarországra érkezik az orosz oltóanyag - mondta.

A járvány ugyanis nem ismer sem földrajzi irányultságot, sem politikai ideológiát - magyarázta. Hozzátette: ez a járvány emberek életét veszélyezteti, ezért egyértelműen az a kormány kötelessége, hogy a lehető legtöbb forrásból, a lehető leggyorsabban a lehető legtöbb oltóanyagot szerezze be.

