Szijjártó Péter államtitkára is szeret repülni, most követte Orbán Viktort a tengerentúlra

Magyar Levente az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában hangsúlyozta, a megbeszélések építenek arra, hogy a hivatalba lépő, Donald Trump vezette adminisztrációval fenntartott kiváló kapcsolatok a gazdasági együttműködés terén is újabb lehetőségeket hozhatnak. Hozzátette: a megbeszélések eredményeként Magyarországon is olyan termékek és szolgáltatások jelenhetnek meg, amelyek a magyar gazdaság egésze számára hasznot jelentenek. Florida meghatározó gazdasági szereplőivel Magyarországnak hosszú ideje fennálló szoros kapcsolatai vannak, akik közül sokan rendelkeznek magyar családi gyökerekkel – mutatott rá Magyar Levente.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!