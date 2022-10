Szijjártó Péter megint győzelmet hirdetett szankcióügyben

Miután a magyar kormány többször is kijelentette, hogy semmilyen újabb, az energiahordozókra vonatkozó uniós szankciót nem támogat, Szijjártó Péter tegnap esti Facebook-bejegyzésében már kicsit más húrokat pengetett. "Nemrég ért véget Brüsszelben az állandó képviselők tanácsának ülése, ahol ismételten a szankciók voltak napirenden" - írta. Majd hozzátette, hogy "a magyar kormány ezúttal sem támogatott olyan szankciós intézkedéseket, melyek kárt okoztak volna Magyarországnak".

Csakhogy ezután azt is közölte, hogy a magyar kormány mégis belement az olajársapka bevezetésébe, bár csak azzal a feltétellel, hogy ahogy az embargó, ez se vonatkozzon a vezetékes szállításra.

"Keményen tárgyaltunk és elértük, hogy az olajársapka nem vonatkozik a csővezetékes kőolajszállításra (mi így vesszük az energiabiztonságunkhoz nélkülözhetetlen kőolajat) valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem."

A bejegyzés szerint szóba került a nukleáris energia kérdése is, de természetesen Szijjártó Péter itt is nagy sikerről számolt be: