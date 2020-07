Szijjártó Péter: nem fogjuk elfogadni, hogy bárki politikai zsarolásnak vessen alá minket

A miniszter úgy fogalmazott: "az Európai Tanács akkor hoz jó döntést, ha mindenfajta politikai zsarolásnak a lehetőségét kiveszi a rendszerből". Jelenleg ugyanis a jogállamisági mechanizmusnak az a helyzete állhatna elő, hogy ha valakinek Brüsszelben nem tetszik például Magyarország migrációs politikája, akkor el lehetne venni tőlünk európai uniós forrásokat - mondta Szijjártó Péter, kiemelve, hogy ez "botrányos", ezt nem engedhetjük meg, és ez az európai érdekekkel, értékekkel is szembemegy.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: az európai uniós források a mi pénzeink is, ezért ennek elköltését nem lehet zsarolással, alaptalan vádakra épülő tisztázatlan eljárásokkal befolyásolni.

Azt mondta, a most Brüsszelben zajló vita jóval többről szól, mint hogy a helyreállítási alap belső struktúrája hogyan néz ki. A vita arról szól, kik és milyen módon dönthetnek arról, hogy az uniós forrásokat hogyan használhassák fel.

