Szombattól megint kötelező a maszkviselés Csehországban a zárt helyiségben tartott rendezvényeken

Ha a résztvevők száma meghaladja a százat. De maszkban is legfeljebb 500 fős lehet a vendégsereg.

Adam Vojtech azt mondta, hogy az általános járványhelyzet jó, de több mint egytucatnyi regionális vagy helyi fertőzésgóc létezik, és most ezeket kell megtanulni kezelni. A regionális vagy helyi fertőzésgócokban az országosnál szigorúbb óvintézkedések vannak érvényben. Ezeket az illetékes tisztiorvos rendeli el, illetve szünteti meg.

Szerinte nem lehet kizárni, hogy újra be kell majd zárni az éjjeli szórakozóhelyeket, bárokat, mert ahogy azt a hétvégi prágai eset - egy buliban több mint hatvan ember fertőződött meg - is bizonyítja, nagyok a kockázatok.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A rendezvényeken ezentúl legfeljebb 500 fő vehet részt. Korábban ezer fő volt a felső határ. Vojtech szerint a szájmaszkok kötelező viselete elsősorban a sport- és kulturális rendezvényekre vonatkozik, de érinti a lakodalmakat vagy a gyászszertartásokat is.

Újra kötelező lesz az arcmaszk viselése a zárt helyiségben zajló, több mint száz fős rendezvényeken Csehországban szombattól - jelentette be Adam Vojtech egészségügyi miniszter csütörtök este Prágában.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!