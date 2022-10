Távoznia kell a Napi.hu főszerkesztőjének

Domokos több mint 20 éven át volt a Napi Gazdaság és a Napi.hu szerkesztőségének tagja.

Több forrásból is arról értesült a Media1, hogy távozik a Napi.hu éléről Domokos László. A szerkesztőségen belül nagy megbecsültségnek örvendő Domokos 20 év után kénytelen otthagyni azt a szerkesztőséget, ahol először a Napi Gazdaság, majd a Napi.hu munkatársaként dolgozott.

A Media1 úgy tudja, hogy Domokos László nem önszántából távozik egy hétfői döntés értelmében, hanem az Indamedia főnöksége kezdeményezte az eltávolítását, s a bejelentés óta többen is a felmondásukat fontolgatják.

Domokos az ügyben nem nyilatkozott.

A lap azt írja, hogy minap egy meglehetősen pr-szagú és csak szűk körnek eljuttatott közleményben az Index.hu-t is tulajdonló Indamedia cégcsoport annyit jelentett be, hogy Illisz Lászlót, az Inforádió jelenlegi felelős szerkesztőjét nevezik ki üzletfejlesztési- és tartalomfejlesztési igazgatónak a Napi.hu élére. Az új vezető kinevezésének időpontját a közlemény egyébként nem tartalmazta. Feladata az lesz, hogy még az idén átmárkázza és megújítsa a portált. A közleményben Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója és társtulajdonosa hozzátette, hogy Illisztől azt is várják, hogy

„a Napi.hu – megőrizve jelenlegi értékeit – szélesítse a tartalomkínálatot, aktuális, elemző cikkeivel még jobban képes legyen megszólítani a felsővezetőket éppúgy, mint a hazai kkv-szektor szereplőit”.