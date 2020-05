Itt megnézheti, milyen kérdésekre válaszolt az operatív törzs

Május 3-a van - Orbán Viktor április közepén erre a napra jelezte előre a járvány tetőzését. Erről mégsem volt ma szó, más érdekes témák viszont szóba jöttek az operatív törzs tájékoztatóján - alább vissza is nézheti.

Beszéltek viszont a hétfőtől életbe lépő új rendelkezésekről, a vidéken elkezdődő lazításról és arról is, hogy számíthatnak-e keményebb ellenőrzésre a budapestiek és Pest megyeiek, akiknél marad a szigorúbb kijárási korlátozás - beszámoló cikkünket itt olvashatja , a tájékoztót teljes egészében pedig alább nézheti vissza:

