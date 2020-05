Tiborcz István 2,3 milliárd forint osztalékkal gazdagodott - Egymilliárdért vette meg Mészáros Lőrinc szállodáját

Egészen elképesztő, 2,3 milliárd forintos osztalékot vett ki a BDPST Zrt. nevű cégéből Tiborcz István, a miniszterelnök veje. Többet is kivehetett volna.

A beszámolóból az is kiderült: a BDPST tavaly vásárolta meg a TémaDesign Kft. 100 százalékos üzletrészét, melynek értéke 979,7 millió forint volt. Erről a vételről eddig csak azt lehetett tudni, hogy a cégbírósághoz benyújtott dokumentumok alapján a megvásárolt üzletrészt a Magyar Fejlesztési Bank zálogjoggal terhelte, a dokumentumok alapján a BDPST 881 millió forintnyi banki kölcsönből fedezte a bevásárlást - ahogy ezt lapunk elsőként megírta . Az eladó pedig Mészáros Lőrinc volt, jelenleg így a BDPST a végső tulajdonosa a tarcali ötcsillagos Andrássy Rezidencia szállodának, amely amúgy a koronavírus-járvány után május 22-én nyit ki újra.

Csinos profit jött össze 2019-ben Tiborcz István, a miniszterelnök vejének fő cégénél, a BDPST Zrt.-nél: a 4,8 milliárd forint adózott eredmény után a május 8-i közgyűlésen úgy döntöttek, hogy 2,3 milliárd forint osztalékot fizetnek ki a tulajdonosnak - derül ki a cég beszámolójából. Ezzel Orbán Ráhel férje biztosan előrébb léphet a 100 leggazdagabb magyar listáján. A 4,8 milliárd forintos profit rekordnak számít: 2017-ben 4 milliárd forint, 2018-ban pedig csupán 1 milliárd forint jött össze, és osztalékot nem is vettek ki a cégből.

