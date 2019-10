Titkolja, kitől kapja 700 ezres extra fizetését az ITM új államtitkára

Még a parlamenti képviselői vagyonnyilatkozatok átböngészésekor vettük észre, hogy a fideszes Selmeczi Gabriella a parlamenti munkájáért felvett több százezres fizetés mellé havi bruttó 80 ezer forintos juttatásban is részesül. A tevékenységet és a kifizető nevét azonban nem tüntette fel. Vagyis egész egyszerűen megfogalmazva, nem tudni, miért kapja ezt a "csekélyke" összeget.

Ám nem csak ő az egyetlen titokzatoskodó, sőt, van, aki még nagyobb extra jövedelemre tesz szert havonta, dehogy kitől kapja és pontosan miért, az az Innovációs és Technológiai Minisztérium új államtitkára, Bódis József esetében sem derül ki.

Bódis József Bódis József

Bódis szeptember 4-én vette át államtitkári kinevezését Áder János köztársasági elnöktől, innentől kezdve az ITM tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkári posztját tölti be. Ennek megfelelően újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadnia, melyből anyagi gyarapodás és egy rejtély is kiderült.

Az államtitkári bruttó 1,29 millió forintos fizetése mellé havonta bruttó 700 ezer forintot is felvesz - valamiért, valahonnan. Az erről árulkodó sorokat ugyanis sem most, sem év elején nem töltötte ki.

A juttatásért nyújtott "ellenszolgáltatásról" csak annyit tüntetett fel az államtitkár, hogy oktatás-kutatás. Ez azonban meglehetősen tág megfogalmazás, hiszen mint az a megadott fogalomból kiderül, részt vehet kutatási projektekben, de mellékesen oktatási tevékenységet is végezhet. Utóbbi nem is állhat túlságosan távol tőle, hiszen 2010-től a Pécsi Tudományegyetem rektora volt.

Részlet Bódis József vagyonnyilatkozatából Részlet Bódis József vagyonnyilatkozatából

Ami az ingatlanjait és ingóságait illeti, az ingatlanvagyona idén nem változott. Ahogy év elején, úgy most is két ingatlan tulajdonosa. Felerészben tulajdonosa egy pécsi 160 négyzetméteres családi háznak, melyet 2008 márciusában vett meg, emellett rendelkezik egy balatonlellei 110 négyzetméteres nyaralóval is, melyet 2013 februárjában vásárolt.

Autója, egyéb értéktárgyai nincsenek, van azonban jelentős összegű megtakarítása, melyet idén tetemes mértékben sikerült növelnie is. Pénzintézeti számlakövetelésként

forintban 45,2 millió forintot,

devizában pedig mintegy 43 millió forintnak megfelelő eurót tüntetett fel. Vagyis összesen nagyjából 85 milliós megtakarítással rendelkezik.

Az év elején leadott vagyonnyilatkozatához képest a forintban tartott megtakarítás növekedett jelentős mértékben, akkor ugyanis még "csak" 24,6 millió forintja volt pénzintézeti számlán.

Ami a gazdasági érdekeltségeit illeti, 50 százalékban tulajdonosa a Radigyn Kft.-nek, mely fő tevékenységként szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozik. A cég leadott éves beszámolója szerint tavaly csupán 1,77 millió forintos árbevételt könyveltek el, melyből a végén 32 ezer forintos nyereség maradt.