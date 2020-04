Tízmilliók szorulnak bértámogatásra a vírus elleni korlátozások miatt

Az EU múlt héten jelentette be, hogy a jelenlegi csatornákon keresztül 540 milliárd euróval támogatja a tagállamokat június elsejétől, hosszútávon pedig ezermilliárd eurós helyreállítási alapot hoz létre a károk enyhítésére.

A magyar kormány hasonló bértámogatási rendszert vezet be. (További részletek: Mi változik a bértámogatásnál ?) Magyarországon márciusban, tehát a járvány berobbanásának hónapjában mintegy 56 ezer fővel emelkedett az állástalanok száma az előző hónaphoz képest.

Ráadásul a mostani gazdasági visszaesés még a 2008-asnál is mélyebb lehet, így

Összesen több mint 30 millió munkavállaló fordult bértámogatásért az államhoz a koronavírus elleni védekezés jegyében elrendelt korlátozások káros gazdasági hatásai miatt, derül ki a Financial Times cikkéből. A brit gazdasági lap Európa öt legnagyobb gazdaságának - Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország és Spanyolország - adatait összesítette.

