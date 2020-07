Több mint 250 milliárd forintnyi falufejlesztési pénzre lehet pályázni jövőre

Molnár-Nagy Béla, a település polgármestere elmondta, hogy a csaknem 2800 lakosú Rábapatonán a Magyar falu program keretében tavaly négymillió forint értékben kommunális gépet szereztek be, az orvosi rendelő fejlesztésére pedig mintegy 47 millió forintot nyertek. Mindemellett folyamatos a fejlesztés a faluban, a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében napelemes rendszert építenek ki 16 millió forintból az orvosi rendelőre, az integrált közösségi tér és az általános iskola épületeire, a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programja keretében műfüves pályát alakítanak ki 25 millió forintból, az általános iskolában pedig 3,5 millió forint saját forrásból felújították a vizesblokkot.

Kérdésre válaszolva Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy tavaly indult a településeket összekötő állami mellékúthálózat fejlesztésének programja, a falusi útalap. Ennek keretében tavaly 50 milliárd forint értékben megközelítőleg 400 kilométernyi útszakasz felújítása kezdődött el. Idén 72 milliárd forint, 2021-ben pedig 90 milliárd forint jut erre a feladatra.

Idén 750 településen négymilliárd forintból valósulnak meg ilyen fejlesztések, de várhatóan lesz többletforrás is a beruházásokra - mondta, hozzátéve, hogy tavaly és idén együttesen húsz orvosi szolgálati ház épül és mintegy harminc helyen felújítják a meglévőt.

Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy a program keretében szeretnék elérni, hogy néhány éven belül minden településnek legyen háziorvosi szolgáltatása. E cél megvalósítása érdekében tavaly hatmilliárd forint keretösszegben 973 településen újítottak fel rendelőket, vagy szereztek be orvosi eszközöket.

