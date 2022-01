Több mint 600 millióért mos a börtönöknek a NER egyik oszlopos tagja

Méretes szerződésekkel indítja az idei évet a NER-ben sok közbeszerzést elnyerő B+N Referencia Zrt. leánycége. A hozzá tartozó Referencia Mosodák Szolgáltató Zrt. egy nettó 317 és egy nettó 341 millió forintos keretösszegű munkához jutott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BV) által kiírt pályázaton. Versenytársa nem volt, az árat 90 százalékos súllyal vették figyelembe - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. Volt viszont egy sikertelen próbálkozása is, igaz, az csak egy nettó 72 millió forintos megbízás lett volna. De menjünk sorjában!

Vélhetően ipari mosógépekkel dolgozik a győztes is (fotó: pixabay.com) Vélhetően ipari mosógépekkel dolgozik a győztes is (fotó: pixabay.com)

A sokszáz milliós munkák különféle kórházak részére végzett mosodai és bértextiliai (vegytisztítási) szolgáltatást takarnak. Mindkét esetben 36 hónapra szól a szerződés. Nem elég azonban csak kimosni a szennyest (az egészségügyi munka során keletkezettet és vélhetően az ott kezelt BV-s betegekét), hanem a bértextiliák esetében az úgynevezett UHF mikrochippel való ellátást is biztosítani kell. Ezen kívül a teljes körű adminisztráció és a szállítás is a nyertesre hárul, beleértve az ehhez szükséges szállító és tároló eszközök előteremtését és üzemeltetését is.

A mosodai szolgáltatás tervezett mennyisége 36 hónapra a budapesti Uzsoki kórház részére: egészségügyi textília fertőtlenítő mosás: 831 000 kg, továbbá egy telephely esetén osztályos szervizszolgáltatással 249 000 kg. Bértextília szolgáltatás UHF microchippel ellátva: zöld műtős nadrág 657 000 db, zöld műtős ing 657 000 db, kék műtős nadrág 240 900 db, kék műtős ing 240 900 db. Ha a 36 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.

Feladat részletesen:

fertőtlenítő mosás,

szárítás (technológiától függően), textíliák megfelelő hajtogatása,

mángorlás, vasalás,

a rendeltetésszerűen nem használható textília mosás utáni különválogatása

bértextília esetében a szükséges varrási, javítási munkák elvégzése.

mosodába szállítás és visszaszállítás a kórházba,

megfelelően mosható, fertőtleníthető szállítóeszközök biztosítása.

Külön érdemes megemlíteni azt az előírt feltételt, hogy a teljesítéshez használt mosodai gépeknek rendelkezniük kell olyan szűrőberendezéssel és mosatási programmal, amelynek eredményeként a mosás során a textíliáról leváló szöszök nem kerülnek vissza a műtős textíliára. Ezen kívül a gépeknek a mosás paramétereit mérő (mosási idő, hőfok, vegyszeradagolás, öblítéshővíz) és rögzítő szoftverrel is rendelkezniük kell, mely biztosítja a mosás minőségének utóellenőrzését.

A Komárom-Esztergom megyei Szent Borbála Kórház esetében ugyanakkor nem hirdettek győztest, eredménytelennek minősítették az eljárást. Ezt azzal indokolták, hogy az igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Gyakorlatilag mindegyik (összesen négy) jelentkező a megjelölt keretösszegnél (nettó 73 millió forint 12 hónapra) drágábban vállalta volna a munkát. Ott is az egyik fő esélyes volt a NER-es cég.

A B+N Referencia Zrt. nevéhez több nagy értékű épületüzemeltetés (irodaházak, közintézmények) is kötődik. Egyebek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is dolgoznak a cég emberei. A 2020-as üzleti évben a megelőző év 44 milliárd forintja után már 71 milliárd forintos bevételt és 5,6 milliárd forintos adózott eredményt ért el.