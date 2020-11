Több mint 6000 fertőzöttet találtak a legutóbbi teszteken - 115 újabb halott

6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 192 047 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez a második legnagyobb napi esetszám-emelkedés eddig (november 16-án 6495 új fertőzött a jelenlegi csúcs).

Az igazolt fertőzöttek számában összesítve megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is - közölte az operatív törzs. 18 301 tesztet végeztek el, ezek 34,7 százaléka lett pozitív. (Ebben a mutatóban a csúcs pár nappal ezelőtt 38 százalék volt.) A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható.

Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 229 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 49 616 főre emelkedett - tegnap elmaradt ezen a soron az adatközlés (ahogy a grafikonon is látszik), a mostani szám azt jelenti, hogy 2 nap alatt közel 5596-tal nőtt a gyógyultak száma.

Az aktív fertőzöttek száma így csak 649 fővel emelkedett, 138 202 főre. Az aktív fertőzöttek 21 százaléka, az elhunytak 24 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti.

7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 181-gyel kevesebbet, mint a tegnapi adatközléskor - ez a második hullám eddigi legnagyobb csökkenése. Közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen, 16-tal kevesebben, mint egy nappal korábban.

Az Operatív Törzs jelenleg 343 óvodai csoportban (az intézmények 11 százaléka) és 203 óvodában (7 százalék), továbbá 99 általános iskolában (4 százalék), rendelt el rendkívüli szünetet, 588 iskolai osztályban (23 százalék) és 55 általános iskolában (2 százalék) digitális tanrendet.

