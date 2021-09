Tovább hízik a negyedik hullám, 8000 közelében az aktív fertőzöttek száma

A friss tájékoztatás szerint 24 óra alatt 526 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 819 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 14 192 tesztet végeztek, ezek 3,7 százaléka lett pozitív - ahogy az új esetek száma, úgy a pozitivitási ráta is több hónapos csúcsot jelent.

Az elhunytak száma viszont továbbra sem emelkedik gyorsuló tempóban: ezúttal két áldozatról számoltak be, így az elhunytak száma 30 145 főre emelkedett.

A gyógyultak száma ezúttal 304-gyel emelkedett, jelenleg 781 442 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma 220-szal emelkedett, 7 960 főre.

Ezúttal 5-tel növekedett a kórházi ellátásra szoruló covidosok száma, 411 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen - ez a szám 2-vel emelkedett 24 óra alatt.

Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb - javasolja ezúttal is az operatív törzs, ám nem nagyon hallgatnak rájuk az oltatlanok: egy nap alatt mindössze 3394-gyel nőtt az oltottak száma, 5 869 259-ra. Közülük 5 600 425 fő már a második oltását is megkapta, 667 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A harmadik oltással rendelkezők száma 21-ezerrel nőtt egy nap alatt - továbbra is igaz tehát, hogy lényegesen nagyobb hajlandóság van a kétszer oltottakban arra, hogy felvegyék a harmadik dózist, mint az oltatlanokban arra, hogy egyáltalán beoltassák magukat.