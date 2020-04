Továbbra is rohamtempóban nő a munkanélküliek száma az USA-ban

A heti amerikai munkanélküliségi statisztikákat akár optimistán is szemlélhetnénk, hiszen újra kevesebben igényeltek munkanélküli segélyt. A probléma az, hogy öt hét alatt soha nem vesztette el ennyi ember az állását.

A szakértők továbbra is csak találgatnak, hogy hol lehet a folyamatok vége, és mindenki csak reménykedni tud abban, hogy a kormányzati és jegybanki lépések képesek lesznek tompítani a veszteségeket és a járvány utána valóban gyors visszaugrást hoznak majd. Ugyanakkor számos olyan véleménnyel találkozhatunk, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy minél tovább tartanak világszerte a korlátozások annál nehezebb lesz majd a talpra állás a járvány után.

Így összességében 26,5 millióan vesztették el a munkájukat az Egyesült Államokban, ami szinte felfoghatatlan, hiszen még az 1929-ben kezdődött gazdasági világválság idején sem láttunk hasonlót. A munkanélküliségi ráta így vélhetőleg április végén 15 százalékos is lehet, ami szintén kirívóan magas.

