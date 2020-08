Tudatosan manipulálta az árfolyamot - 40 millió forint bírság az MNB-től

A bírságösszeg kapcsán az MNB kiemelt súlyú körülményként értékelte, hogy a magánszemély manipulációját a SET GROUP Nyrt.-ben betöltött vezetői posztján követte el, szándékosan megsértve a tőkepiac átlátható működésére vonatkozó szabályokat, illetve nyilatkozatával az MNB-t az eljárás során több alkalommal is megtévesztette. Szintén súlyosbító ténynek minősült az adott részvény magas közkézhányada, enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy az nem szerepelt a BUX, a BUMIX vagy a CETOP indexkosarakban, s nem kapcsolódott hozzá határidős termék sem.

Az MNB a feltárt jogsértés miatt ma közzétett határozatában megtiltotta a magánszemélynek, hogy a jövőben ismételten megsértse a piaci manipulációt tiltó rendelkezéseket, 40 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte őt, illetve – első ízben élve az MNB rendelkezésére álló jogszabályi lehetőséggel – honlapján 1 évig elérhető nyilvános figyelmeztetést is közzétesz rá vonatkozóan. Az ügy kapcsán az MNB tiltott piacbefolyásolás gyanújával feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen.

Az ügyfél e megbízásaival tiltott piaci manipulációt valósított meg. Ilyennek minősül minden olyan tranzakció vagy egyéb magatartás, amely többek között a pénzügyi eszközök keresleti-kínálati viszonyait, illetve annak árát érintően hamis vagy félrevezető jelzést ad(hat) vagy azt rögzít(het)i, befolyásolva ezzel a befektetők befektetési döntéseit. A tőkepiac zavartalan működésének biztosítása érdekében az ilyen megbízások nem megengedettek. A jegybank piacmonitoring tevékenysége keretében – kiemelten a tiltott bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció kiszűrése érdekében – éppen ezért folyamatosan elemzi és értékeli a BÉT-en kötött ügyleteket, illetve az ezzel kapcsolatos ügyfélbejelentéseket is. Kiemelendő, hogy jelen esetben nem csupán az MNB monitoring rendszere észlelte a piacidegen ügyletkötéseket, hanem azok kapcsán a tőkepiac szereplőitől közvetlenül is több bejelentés érkezett az MNB-hez.

A jegybank megállapította, hogy a SET GROUP Nyrt. tőzsdei kibocsátó stratégiai igazgatója – egy társaság értékpapírszámláját felhasználva – a folyamatos kereskedés szakasz végéhez közel 61 ezer darab, majd a záró aukciós szakaszban további 15 ezer darab SET részvény megszerzésére adott be megbízást.

Az MNB negyvenmillió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre a piaci manipulációt tiltó rendelkezések megsértéséért. A SET GROUP stratégiai igazgatója vételi ügyleteivel mesterségesen állította be a SET részvény záróárát, arról így manipulatív jelzést adva a tőkepiaci szereplőknek - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

