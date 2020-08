Új fogalmat kell megtanulnunk a COVID-19 kapcsán

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményben tiltakozott a múlt heti, Magyarok Házában megrendezett vírusszekeptikus konferencia ellen, melyet személyesen 150 ember, online többszázan követhettek arról, hogy „ez a vírus egy humbug”.

Világtrend a vírustagadás. Fotó: Pixabay Világtrend a vírustagadás. Fotó: Pixabay

A Magyar Narancs be is jutott az Orvosok a tisztánlátásáért csoport eseményére, ahol többek között arról esett szó, hogy a megbetegedésekkel és halálozással kapcsolatos adatok szerte a világon hamisak; a tesztek használhatatlanok, a tesztpozitív esetek száma nem egyenlő a betegek számával, így tulajdonképpen csupán tesztelési járványról beszélhetünk; a vírusnál jobban fertőz a vírustól való félelem; 99 százalékban nem is a koronavírusba halnak bele az emberek, hanem más betegségekbe, többen a nagydózisú C-vitamint megfelelő kezelésnek gondolják, s hogy végső soron a maszkviselés teljesen felesleges hiszti.

A Magyar Orvosi Kamara még a konferencia előtt tiltakozott a vírustagadás kibontakozóban lévő veszélyes trendje ellen. Kifejtették: a május 3-án tetőző első hullám ellaposított járványgörbével ért véget, amiből sokan tévesen arra következtetnek, hogy nem is volt akkora a baj.

A hamis biztonságtudat indokolatlan – figyelmeztetnek az orvosok.

Pedig voltak hangok, akik már januárban megjósolták, hogy ha léteznek klímaszkeptikusok, akkor előbb-utóbb lesznek koronavírus-szkeptikusok is.

„A koronavírus épp olyan természeti csapás, mint a klímaváltozás, csak százszor olyan gyors” – jelentette ki Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász a Business Insider-ben még a járvány kezdetén, és egészen elképesztőnek nevezte, hogy a vírustagadás valóságos iparággá nőtte ki magát.

De létezik itt egy új fogalom, amit nem árt megtanulnunk a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban, ez pedig a prevenciós paradoxon, aminek épp most lehetünk szemtanúi. Miről is van szó pontosan?

Amikor valamit megjósolnak, például, hogy nagy járvány lesz, aztán mégsem alakul ki, az emberek hajlamosak azt mondani, nem is volt itt akkora baj. A vírustagadók szerint az első hullám eltúlzott pánik és hiszti volt, közben nem történt semmi. Nem jut eszükbe, hogy azért nem vált erőssé a járvány, mert a szakemberek időben léptek, az emberek pedig betartották a szabályokat.

Emellett időközben az emberek szabálykövető magatartása is lanyhult, pszichikailag belefáradtak a szigorításokba (még ha azokat június elejétől enyhítették is).

Boldogkői Zsolt virológus-genetikus a Szegedi Tudományegyetem honlapján fejti ki, hogy orvosi részről a maszkviselés, illetve a még nem létező védőoltások és gyógyszerek elleni agitálás jogi lépéseket kellene, hogy maga után vonjon.

„A valaha orvosként végzett, múlt heti konferenciaszervezők által terjesztett háttérhatalmi összeesküvésekről szóló bugyuta elméletek komoly etikai problémákat vetnek fel, mert kikezdik a bizalmat a megvádolt ágazatok iránt, valamint rombolják a tudomány, az orvoslás, az orvosok és a kutatók hitelét.”

A szakember részletesen szól a múlt heti konferencia létrehozóiról, s fő elméletükről, amit fennen hirdetnek: "Ezt a járványt nem a valóságban hozták létre, hanem az agyban, az elmében.” Azt javasolja, hogy a szakmának és a hatóságoknak egyesített erővel kellene összefogniuk a járvány kapcsán a szakmai köntösben hamis igéket hirdetőkkel szemben. Mint mondja:"kellene olyan fórum is, ahol részletesen elmagyarázzuk a laikusoknak, amit ma tudunk a vírusról, az ellene való védekezésről, a jövőt illető valószínű fejleményekről és ahol egyenként lerántanánk a leplet a népámítókról.”