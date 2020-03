Új riválist kapott Mészáros Lőrinc a hévízi hotelbizniszben

Nyilvános pályázaton árulta tavaly szeptemberben a hévízi önkormányzat a tulajdonában lévő Hotel Aquamarint, a háromcsillagos szállodáért legalább 1,5 milliárd forintot szeretett volna kapni az önkormányzat. A szálloda honlapjáról pedig kiderült, hogy sikerrel jártak: január óta új tulajdonosa van a 1,5 hektáros területen fekvő hotelnek. A szerencsés vevő a Hotel Imperial Hungary Kft., amely Éder Zoltán árufuvarozó egyéni vállalkozó tulajdonában van.

Remek üzletet köthetett a hévízi önkormányzat, ugyanis 2001-ben 750 millió forintért vette meg a hotelt a Hunguest Hotels Rt.-től. Most ennek minimum duplájáért sikerülhetett megválni az ingatlantól. A szállodára tavaly szeptember 6-ig lehetett pályázatokat benyújtani, a pályázati tárgyalás pedig szeptember 10-én volt, ahol licitet tartottak az érvényes pályázatot benyújtók között. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány pályázó volt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Aquamarin Kft. évek óta folyamatosan nyereséges: árbevétele 2018-ban 586 millió forint volt és 44 millió forint profitot termelt. A helyi képviselő-testület tavaly februárban döntött úgy, hogy eladja a szállodát. Ezt Papp Gábor fideszes polgármester azzal indokolta, hogy évről évre túl sokat kellett a szálloda fejlesztésére költeni, ami már a jövőben nem működhetett volna másként, csak az egyéb városi fejlesztések kárára.

A Napi.hu írta arról, hogy vonzóvá teheti a befektetők számára a hévízi tótól csak néhány száz méterre fekvő, 96 szobás hotelt, hogy Hévíz sikeresen szerepelt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy szállodafejlesztési pályázatot, és a 381 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek az Aquamarin fejlesztésére. Az összeget az Aquamarin Szállodaipari Kft. nyerte el, de a tulajdonosváltásnál nem veszett el a pénz, amit immár Éder Zoltán használhat fel.

A hvg.hu korábban arról írt, hogy Hévíz lehet a következő célpontja a kormányközeli üzletembereknek, hiszen a Hunguest szállodaláncon keresztül például Mészáros Lőrinc nagyvállakozónak is van érdekeltsége a főleg orosz vendégeket vonzó fürdővárosban, de Éder Zoltán viszonylag új szereplője a szállodapiacnak.

Pénz és kapcsolatok

Viszont egyéni vállalkozóként több mint harmincéves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi szállítmányozás, a veszélyesáru-szállítás (ADR) és a szervizüzemeltetés terén. Járműflottájában 2017-ben a közlekedésvilág.hu cikke szerint közel háromszáz nyerges szerelvény dolgozik, többségük tartányos fuvarozást végez. Egyéni vállalkozásának bevétele 2016-ban meghaladta a 6 milliárd forintot, megbízói között pedig például a MOL is megtalálható. Éder Zoltánnak több cége is van, a Hotel Imperial Hungary Kft. 2017-ben alakult, de 2018-ban már 1,5 milliárd forintos árbevétel mellett 144 millió forintos profitot ért el.

Fuvarozás mellett ugyanakkor remek kapcsolatokkal is rendelkezik az új hoteltulajdonos, kevés ember mondhatja el például magáról, hogy egy volt titkosszolgálati miniszterrel van közös cége, de Éder Zoltán közéjük tartozik. A hvg.hu írta meg, hogy Zamárdi Lakeside Investment Ingatlanfejlesztő Kft. néven Balaton-parti építésszervező céget alapított Nikolits István, a Horn-kormány egykori titkosszolgálati minisztere. A társaságot közösen alapították 2017-ben, Éder Zoltán még most is tulajdonos, de Nikolits István helyett ma már a lánya, Nikolits Réka a többségi tulajdonos. Nikolits Rékának pedig korábban az Orbán-kormány egyik kiemelt tanácsadó cégének, a Századvégnek az alapítója, Heim Péter volt a férje. Nikolits István ma már visszavonult a közélettől, de 1996-ban a Nyírfa-üggyel lett ismert, amikor bejelentette: titkosszolgálati eszközökkel figyeltek meg egyes politikusokat.

Nikolits Réka viszont nem a megfigyeléshez, hanem a szállodákhoz érthet, hiszen ő a tulajdonosa a szombathelyi Garda Hotelnek. Ennek megnyitója igazán nagy esemény volt 2016-ban, hiszen beszédet mondott Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar fideszes polgármester is. "Értékes, hogy megint találtunk egy olyan tulajdonos réteget, akikkel közös lehet a város érdeke" - méltatta a szocialista titokminiszter lányát a volt fideszes polgármester. Nikolits István és Heim Péter is a helyszínen gratulált a lányának, illetve az akkori feleségének.

Hévíz viszont sokkal jobb turisztikai helyszín Szombathelynél, hiszen 2019-ben összesen 1,2 millió vendégéjszakát regisztrálhatott a város a kereskedelmi és magánszálláshelyeken, mely az országos tendenciákkal megegyező mértékű, 0,8 százalékos növekedést jelent. A város továbbra is megőrizte országosan 2. helyét Magyarország leglátogatottabb városai között, hiszen Budapest után itt regisztrálták tavaly a legtöbb vendégéjszakát. Az ország fürdővárosai közül pedig Hévízen mérték a kereskedelmi szálláshelyen magasan a legtöbb külföldi vendégéjszakát (675 ezer), de belföldi vendégéjszaka-szám tekintetében is az országos 3. helyen végzett Hajdúszoboszló és Zalakaros után. Az átlagos tartózkodási idő a külföldi vendégek esetén 5,5 éjszaka. A jellemzően gyógykúrákra érkező német és orosz vendégek büszkélkedhetnek a leghosszabb, 9 éjszaka feletti tartózkodási idővel Hévízen.

Kormányzati milliárdok

A város minden eddiginél magasabb főösszeggel, több mint 6 milliárd forinttal fogadta el 2020-as költségvetését, ebből jelentős fejlesztések indulnak. A hévízi reptéren is jelentős beruházás startol: a kormány még 2017-ben szavazott meg 6,6 milliárd forintot a reptér fejlesztésére. A tervek szerint új desztinációkat is bekapcsolnak a hálózatba, két éven belül menetrend szerinti járatok indulnának Londonba, Frankfurtba, Izraelbe, Oroszországba és a skandináv térségbe.