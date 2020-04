Újabb 12 halott, 67 új beteg

12 új áldozattal 134 főre emelkedett hazánkban a koronavírus-járványban elhunytak száma, a gyógyultaké pedig 192-re, miután 70 újabb beteg hagyhatta el a kórházat. 67 főnél azonosították azonban a vírust, így fertőzötteink száma már összesen 1579 fő, számol be róla a kormányzati koronavírus-információs oldal.

A Pesti úti idős otthonban a fertőzöttek száma 212 és az elhunytak száma 13 főre nőtt.

Az előző napi 14 355 fővel szemben már 13 360-an vannak hatósági házi karanténban, a mintavételek száma pedig 35 825-ről 37 326-ra nőtt.

A SARS-CoV humán koronavírus. Forrás: Centers for Disease Control/Prevention's Public Health Image Library/Dr. Fred Murphy. Képazonosító: #4814. Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112 A SARS-CoV humán koronavírus. Forrás: Centers for Disease Control/Prevention's Public Health Image Library/Dr. Fred Murphy. Képazonosító: #4814. Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.