Újabb állami vagyon kerülhet át egy alapítványhoz - Semjén Zsolt intézi az ügyet

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője a Facebookon ír arról: Semjén Zsolt arról nyújtott be törvényjavaslatot, hogy jelenleg az állam által birtokolt két velencei-tavi ingatlannal gazdagodjon a "fideszes alapítványok" egyike. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola nevet viselő intézmény fontos emberei között szerepel ugyanis L. Simon László, a Felcsútot is képviselő Tessely Zoltán, de Lezsák Sándor és az EMMI egyik helyettes államtitkára is helyet kapott a védnökök között - írja a 24.hu által szemlézett posztjában a képviselő.

"Jogászkodni persze mindig lehet, azt azért mégsem lesz könnyű megmagyarázni, hogy miben járul hozzá L. Simon alapítványának nevelési tevékenységéhez Velence egyik legértékesebb partszakasza vagy a gárdonyi Piramis Hotel"

- teszi fel a kérdést Kocsis-Cake. A képviselő az EMMI-hez fordul kérdéseivel, mert szerinte "az oktatási tevékenységhez a tóparttól valamivel távolabbi telkek is tökéletesen megfelelnének, ami – a mostani vagyonosztogatással ellentétben – ráadásul nem is járna az egészséges környezethez való alapjog tömeges sérelmével."