Újabb csontváz esett ki a vízilabda-szövetség szekrényéből

Öt plusz öt millió forintra büntették a Magyar Vízilabda Szövetséget (MVLSZ), miután 2021-ben egy szolgáltatásra nem írtak ki közbeszerzési eljárást, a megbízással érintett cég, a GÉPBÉR-Színpad Kft. is kapott egy ötmilliós bírságot – írta az Átlátszó a Közbeszerzési Döntőbíróság határozatát idézve.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közel egymilliárd forintos forrást biztosított az MVLSZ-nek, amelynek akkor Vári Attila volt az elnöke, aminek az értékhatár feletti beszerzések esetén mindenképpen közbeszerzési eljárásokat kellett (volna) kiírnia. Ez viszont nem teljesült minden esetben, és a szövetség öt olyan kisebb összegű megbízási szerződést kötött a GÉPBÉR-Színpad Kft.-vel, amelyekkel elkerülhették a tender lebonyolítását. Ezzel viszont jogsértést követtek el, hiszen a feladatok összetartoztak.

Kapcsolódó cikk Elindult a nyomozás a Vizilabda Szövetség volt elnöke ügyében A Készenléti Rendőrség nyomozásba kezdett a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó ügyében.

Az Állami Számvevőszék márciusban indított vizsgálatot az MVLSZ-nél, és azt állapította meg, hogy a a GÉPBÉR-Színpad Kft.-től négy különböző vízilabdatornára rendeltek meg rendezvénytechnikai szolgáltatást, ami igazából egy megbízás lehetett volna, így a szövetség megszegte a részekre bontás tilalmát. Később a Közbeszerzési Döntőbíróság is azt állapította meg, hogy a szövetség által a 2021. január 6. és 2021. július 7. közötti időszakban megrendelt szolgáltatások csak abban tértek el, hogy a feladatot Magyarország területén belül más-más helyszínen kellett elvégezniük. A döntőbizottság megállapította azt is, hogy a vállalkozási szerződések egybeszámított értéke 97 344 000 forint, ami meghaladta a 2021-re vonatkozó nemzeti és uniós közbeszerzési értékhatárt is.