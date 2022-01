Újabb fordulat: kiutasítják Djokovićot

A Nemzeti Sport szerb sajtóértesülésekre hivatkozva számol be arról, hogy a már eddig is fordulatokkal teli ügy újabb hajtűkanyart vett. Nina Markovic Khaze politológus a Prva Televíziónak megbízható forrásokra hivatkozva azt mondta, ezekben a percekben veszik őrizetbe a világelső szerb teniszezőt, és ezután minden bizonnyal kiutasítják az országból.

Mint lapunk is megírta, a világelső szerb teniszezőtől érvényes vízuma ellenére megtagadták a belépést Ausztráliába, mert az érvényes beutazási szabályokkal ellentétben nem igazolta, hogy be van oltva koronavírus ellen, illetve olyan papírokat sem tudott bemutatni, amelyeket az ausztrál hatóságok elfogadtak volna az oltás alóli felmentés igazolásának. Djokovićot a magyar idő szerint ma hajnali bírósági meghallgatásáig egy menedékkérőknek fenntartott szállodába vitték. A meghallgatás után úgy tűnt, szabadon engedhetik, vízumát is visszakapja, és játszhat a nemsokára kezdődő Austral Open teniszbajnokságon.

Kapcsolódó cikk Fordulat Djoković-ügyben: még kártérítést is kaphat a világelső A bíróság érvényesnek nyilvánította a teniszező vízumát, de az ausztrál bevándorlásügyi miniszter még közbeléphet.

A hatóságok ugyanis arra jutottak, hiába az illetékes ausztrál állam bíróságának döntése, attól még a szerb játékos vízuma nem érvényes. A híreket Djorde Djoković, a teniszező testvére is megerősítette.

„Amit mi tehetünk, az annyi, hogy közöljük a hírt: Djokovicsot megint be akarják zárni. Ez a legutóbbi hírünk, és most a PR-osokkal tanácskozunk, hogy mi legyen a következő lépés. Djokovics jelenleg azon a helyen tartózkodik, ahol a bírósági tárgyalás során is volt, és az ügyvédi csapatával azt vitatják meg, milyen lehetőségek állnak előttük.”

Djoković édesapja 12 órára sajtótájékoztatót hívott össze Belgrádban.